33,2 milliárd forintot fektethet a 4iG egy amerikai űripari cégbe

100 millió dollárt (33,2 milliárd forintot) fektethet a 4iG az amerikai Axiom Space vállalatba – írják az Mforhoz eljuttatott közleményükben. Ennek a cégnek a nevéhez fűződik a második magyar űrhajós, Kapu Tibor űrbe juttatása is. A kereskedelmi űrrepüléssel és alacsony föld körüli pályán működő infrastruktúrákkal foglalkozó céggel egy előzetes, nem kötelező érvényű nyilatkozatot írtak alá.

A két cég egy további 100 millió dolláros, ötéves projekt keretében az első európai föld körüli adatközpont fejlesztését tervezi. Ha ez sikerül, akkor a 4iG lehet az első európai technológiai vállalat, amely ilyen fejlesztésben vesz részt. A program célja egy olyan új generációs adatközpont létrehozása, amellyel a világűrben keletkező nagy mennyiségű adatot közvetlenül feldolgozhatják és tárolhatják.

„Az Axiom Space vállalattal kötött megállapodás mérföldkövet jelent az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolataiban. A Föld körüli adatközpont-programmal pedig nemcsak a hazai szakemberek tudását kamatoztathatjuk, hanem inspiráljuk a következő generációt az űrkutatás és a STEM területén” – mondta a 4iG Space and Defence vezérigazgatója, Sárhegyi István.

A 4iG és az Axiom Space az elmúlt egy évben már két üzleti együttműködési megállapodást is aláírt. Ennek keretében alacsony föld körüli pályán keringő műholdtechnológiák és föld körüli adatközpont-szolgáltatások kutatására fókuszáltak.