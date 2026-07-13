3,5 kilométeres magánút visz majd a BYD-gyártól a vasúthoz

A Telex és a Szegeder közös cikke szerint a 3,5 kilométeres úthoz két új, egy 17 és egy 22 méteres nyílású felüljáró is épülne. Az egyik felüljáró az 5-ös főút, a másik a Szeged–Cegléd-vasút felett lenne, míg egy harmadik, már meglévő felüljárót is hasznosítanának állagmegóvással, ami az M43-as autópályát íveli át.

A felüljárókon túl az út hosszasan a ceglédi vasúti vágány mellett vezetne, a dorozsmai állomás felőli végén pedig egy 500 férőhelyes készautótároló és egy új, kétvágányú Waberer's vasúti terminál kapna helyet. Itt rakodnának vonatra a gyár várható napi ezer elkészülő autójából 700-at, vagyis 70 százalékukat vasúton szállítanák el a kínai autógyár termékeit.

Mintahogy a Telexen olvasható cikkben írják, korábban egy közvetlen, a BYD gyár mellé épülő vasúti terminál lehetőségét is vizsgálták, de a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után ezt a változatot elvetették, mert túl drága lett volna.

A kiskundorozsmai vasúti kiszolgálás megépítéséhez jelenleg is zajlik a szükséges alapanyagok vasúti beszállítása, átlagosan heti 4-5 tehervonattal. A Waberer's megerősítette, valóban ellátnak a BYD-hoz kapcsolódó logisztikai feladatokat: több ezer konténer Kínából Magyarországra szállításában vesznek részt, ami a PSP termináljuk működését is támogatja.

Zajlik az előkészítése a dorozsmai terminál mellett korábban megvásárolt, mintegy 12 hektáros területre tervezett további logisztikai és infrastrukturális fejlesztéseknek is. Ez a cégek szerint azt a célt szolgálják, hogy „a térség növekvő ipari és logisztikai igényeihez igazodva hosszú távon is megfelelő szolgáltatási kapacitás álljon rendelkezésre”.

A dorozsmai vasútállomás teljes megújításával várhatóan 2027-ben készülnek el. Egyebek mellett négy, egyenként 330 méter hosszú rakodóvágány és két távirányítású, csúcstechnológiás elektromos portáldaru vesz részt az ide érkező áruk kezelésében.

A létesítmény napi hat vonatpár fogadására és indítására, illetve évi 300 ezer TEU konténermennyiség kezelésére lesz alkalmas.

A BYD-gyár érdekében folyik az 5-ös főút négysávosítása a gyár előtti szakaszon, a közeljövőben pedig fejlesztik a 4519-es jelű Sándorfalvi utat, valamint bővítik a Vértó körüli úthálózatot, ahol egy új közúti aluljáró is épülhet a békéscsabai vasúti vágányok alatt a BYD várható forgalmának kiszolgálására.

Hivatalossá vált az is, hogy Kiskundorozsma és Szeged-Rendező pályaudvar között építenék ki a második vágányt a Kiskunfélegyháza–Szeged közötti vasútfejlesztés részeként, nem a teljes szakaszon. Erre a fejlesztésre vélhetően az uniós beruházási bank ad majd hitelt.