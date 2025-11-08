38 milliárdért vesz nukleáris üzemanyagot Paks az amerikaiaktól

2p
A magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében november 7-én szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company. Ennek értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal – közölte az MVM Csoport.

Hozzátették, hogy a Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER-440 üzemanyagot Magyarországra, írja az MTI.

A közlemény idézte Mátrai Károlyt, az MVM Csoport vezérigazgatóját, aki elmondta: a Paksi Atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik.

A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára.

Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyag kereskedelemért felelős elnöke a közleményben megjegyezte, ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgálják, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében.

Az MVM-közlemény szerint a Westinghouse „komoly üzemanyag-gyártási és -kereskedelmi tevékenysége az MVM számára is biztosíték”. A vállalat többek között cseh, szlovák, bolgár és finn atomerőművekkel is kereskedelmi kapcsolatban áll.

A budapesti amerikai nagykövetség közleménye szerint a nukleáris üzemanyag szállításáról szóló megállapodás értéke megközelítőleg 114 millió dollár (38 milliárd forint).

 

