38 milliárdért vesz nukleáris üzemanyagot Paks az amerikaiaktól

Hozzátették, hogy a Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER-440 üzemanyagot Magyarországra, írja az MTI.

A közlemény idézte Mátrai Károlyt, az MVM Csoport vezérigazgatóját, aki elmondta: a Paksi Atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik.

A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára.

Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyag kereskedelemért felelős elnöke a közleményben megjegyezte, ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgálják, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében.

Az MVM-közlemény szerint a Westinghouse „komoly üzemanyag-gyártási és -kereskedelmi tevékenysége az MVM számára is biztosíték”. A vállalat többek között cseh, szlovák, bolgár és finn atomerőművekkel is kereskedelmi kapcsolatban áll.

A budapesti amerikai nagykövetség közleménye szerint a nukleáris üzemanyag szállításáról szóló megállapodás értéke megközelítőleg 114 millió dollár (38 milliárd forint).