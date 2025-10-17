Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok 4iG Jászai Gellért

A 4iG elnöke már most fontos amerikai vendéggel találkozott Budapesten

mfor.hu

Budapesten találkozott Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke, és Kam Ghaffarian, az Axiom Space társalapítója. A megbeszélésen a felek űripari és potenciális energetikai együttműködésekről egyeztettek – közölte a cég.

Mint ismeretes a 4iG Csoport október 3-án szándéknyilatkozatot írt alá az Axiom Space-el, amely alapján a 4iG 100 millió dolláros stratégiai befektetést vizsgál az amerikai űripari cégben, amely mellett a felek közösen dolgoznak egy Föld körüli adatközpont-rendszer (Orbital Data Center – ODC) létrehozásán további 100 millió dolláros keretösszeggel. A fejlesztés célja, hogy az űrben keletkező adatokat helyben dolgozzák fel és tárolják, növelve az adatkezelés biztonságát és hatékonyságát – írja Jászai LinkedIn posztjában. Kam Ghaffarian, az Axiom Space társalapítója. 

Reaktorok

A mostani találkozón szó esett Kam Ghaffarian másik vállalatáról, az X-energy-ről is, különös tekintettel a kis moduláris reaktor (SMR) technológiákban rejlő tisztaenergia lehetőségekre. Az SMR-ek kisebb méretű, biztonságosabb és rugalmasabban telepíthető atomerőművi egységek, amelyek karbonsemleges energiát biztosíthatnak, hozzájárulva a fenntartható energiatermeléshez.

Az Axiom Space a kereskedelmi űrrepülés és az alacsony Föld körüli pályán működő (LEO) űrinfrastruktúrák fejlesztésének globálisan meghatározó szereplője, az amerikai vállalat juttatta el Kapu Tibor magyar űrhajóst is a Nemzetközi Űrállomásra. A cég jelenleg az első kereskedelmi űrállomás, az Axiom Station építésén dolgozik, amely az ISS leváltása után önálló moduláris platformként szolgálhat majd. Az Axiom célja, hogy az űrben zajló kutatások, technológiai fejlesztések és kereskedelmi tevékenységek számára fenntartható infrastruktúrát teremtsen, új korszakot nyitva az emberi űrtevékenységben.

Nagyot dobott a Kifli anyavállalata Bécsben

A Kifli.hu anyavállalata, a Rohlik-csoport informatikai cége, a Veloq bemutatta a világ legfejlettebb, mesterséges intelligencián alapuló, online élelmiszer-kiskereskedelmi központját Bécsben. A bejelentés egy globális együttműködés kezdetét is jelenti a német AutoStore-ral, az intelligens rendelés-feldolgozás vezető fejlesztőjével.

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

Két új városba repül a WizzAir decembertől Budapestről. Célkeresztben Tallin és Billund.

A piac mellett 11 ezer négyzetméteren nyílt meg az új bevásárlóközpont.

Ezt eredményezte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége társelnöke szerint, hogy a GDP-hez viszonyított beruházási aktivitás az elmúlt 3-4 évben 28-ról 20 százalékra csökkent. 

Új amerikai gyorsétteremlánc tette be a lábát Budapestre

A New Orleansból származó, világhírű csirkemárka, a Popeyes hivatalosan is megérkezett Magyarországra: első éttermét a budapesti Westend bevásárlóközpontban nyitotta meg. A megnyitóra több száz vendég érkezett, sokan már kora reggel sorban álltak, hogy elsőként kóstolhassák meg a márka cajun fűszerezésű, ikonikus The Chicken Sandwichét, amely helikopterrel érkezett egy hatalmas dobozban a Westend tetejére, ahol egy jazz-zenekar köszöntötte az éhes rajongókat.  

A makrogazdasági mutatókhoz képest meglepően optimista a hazai kkv-k hangulata – olvasható ki a VOSZ Barométer felmérés friss, harmadik negyedévre vonatkozó számaiból.

Felbőgnek a Stihl-fűrészek a magyar határnál

Felavatták a Stihl nagyváradi üzemét szerdán.

Megalakult a ZalaZONE Alapítvány a járműipari tesztpálya működtetésére

Jogilag, szakmailag és fizikailag is önálló entitásként megalakult Zalaegerszegen a ZalaZONE Alapítvány a járműipari tesztpályának és környezetének működtetésére, fejlesztésére – közölte Palkovics László a kuratórium elnökeként kedden a megalakulást követő sajtótájékoztatón.

A Borsodi rendkívüli körülmények között is fenntartható

A Borsodi rendkívüli körülmények között is fenntartható

A Borsodi Sörgyár idén, immár hetedik alkalommal készítette el fenntarthatósági jelentését, amely a megelőző év gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság terén tett erőfeszítéseit foglalja össze.

