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A 4iG élt a török lehetőséggel

mfor.hu

Ankarában is megjelent a magyar cég a kiemelkedő lehetőségek miatt.

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Prof. Dr. Haluk Görgün, a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) vezetőjének meghívására Ankarába látogatott a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezetőivel együtt.

A társsaság közlése szerint az SSB a török állam védelmi ipari fejlesztésekért, hadiipari beszerzésekért és a fegyveres erők modernizációjáért felelős stratégiai intézménye, amely közvetlenül a török elnök irányítása alatt működik, és meghatározó szerepet játszik az ország védelmi iparának nemzetközi pozíciójának erősítésében.

Több egyeztetésre is volt lehetőség

A 4iG elnök-vezérigazgatója részt vett a NATO-csúcstalálkozóhoz és a Védelmi Ipari Fórumhoz kapcsolódó hivatalos török fogadáson, ahol

a nemzetközi védelmi ipar vezető szereplőivel folytatott egyeztetéseket az ágazat jövőjéről és az együttműködési lehetőségekről.

A 4iG Csoport az elmúlt időszakban több stratégiai jelentőségű megállapodást kötött Törökország meghatározó védelmi ipari és befektetési szereplőivel. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. a Nurol Makinával kötött megállapodása alapján 2030-ig kizárólagos magyarországi disztribútori jogot szerzett a Gidrán 4x4 páncélozott taktikai járművek értékesítésére.

Az együttműködés kiegészíti a Rába és a Nurol Makina között fennálló ipari-gyártási kapcsolatot, amelynek révén a Gidrán-program teljes magyarországi értéklánca – a gyártástól az értékesítésen át a karbantartásig – összehangoltan valósulhat meg.

Az egyik rendezvény résztvevői sorakoztak fel. A NATO-csúcs meghatározó a magyar vállalat szempontjából
Az egyik rendezvény résztvevői sorakoztak fel. A NATO-csúcs meghatározó a magyar vállalat szempontjából
Fotó: Jászai Gellért - LinkedIn

Bővülő üzleti lehetőségek

A 4iG Csoport űr és védelmi ipari holdingvállalata emellett együttműködik az Aselsannal egy magyarországi vegyesvállalat létrehozásának előkészítésében is. A tervezett együttműködés célja – amelyről a felek előzetes megállapodást is kötöttek tavaly decemberben – védelmi kommunikációs rendszerek, távirányítású fegyverállomások, drónelhárító és légvédelmi megoldások, valamint kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, gyártása és értékesítése Magyarországon.

A NATO-csúcstalálkozó első napján a tagországok vezetői megerősítették elkötelezettségüket a szövetség védelmi képességeinek erősítése mellett, és a következő években a védelmi kiadások növelését helyezték kilátásba.

  • Mindez új lehetőségeket teremthet a technológiai fejlesztések, az ipari kapacitásbővítés, valamint az európai és transzatlanti védelmi ipari együttműködések számára.

Fentiek a magyar védelmi ipar szereplői előtt is új növekedési pályákat nyithatnak meg.

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