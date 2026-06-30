A 4iG leánya lehet az egyedüli ebben a cégben

Újabb fejleményről tájékoztatta befektetőit a 4iG. A tőzsdei vállalat a többségi közvetett leányvállalatai, az

N7 Defence Holding Zrt. és az

ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.,valamint közvetett kisebbségi leányvállalata, a

Colt CZ Hungary Zrt.

kötelező erejű Term Sheet-et írtak alá a Colt CZ Group International s.r.o.-val.

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Keretrendszert rögzítettek

A Term Sheet a Colt CZ Hungary Zrt. tőkehelyzetének rendezésére, a társaság tulajdonosi szerkezetének tervezett átalakítására, valamint a felek közötti jövőbeni gyártási és kereskedelmi együttműködés fő feltételeire vonatkozó keretrendszert rögzíti.

A Colt CZ Hungary Zrt.-ben jelenleg a Colt CZ Group International s.r.o. 51 százalékos, az N7 Defence Holding Zrt. 49 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A Term Sheet alapján a két tulajdonos tulajdoni hányadának megfelelő arányban, összesen 3,42 milliárd forint összegű készpénzes tőkeemelést hajt végre a Colt CZ Hungary Zrt.-ben.

A tőkeemelésre a Colt CZ Hungary Zrt. korábbi – a 4iG Csoport, N7 Defence Holding Zrt.-ben történt tulajdonszerzését megelőző – időszakot érintő gazdálkodása következtében kialakult saját tőkehelyzet rendezése, valamint a társaság pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében kerül sor.

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Kivásárolják a Colt CZ nemzetközi tulaját

lA Term Sheet alapján az N7 Defence Holding Zrt. megvásárolja a Colt CZ Group International s.r.o. Colt CZ Hungary Zrt.-ben fennálló 51 százalékos részesedését. A tranzakció eredményeként – annak zárása esetén – az N7 Defence Holding Zrt. a Colt CZ Hungary Zrt. kizárólagos, 100 százalékos tulajdonosává válik.

A tulajdonosváltás lezárására a jelen tájékoztatás időpontjában még nem került sor. A tranzakció zárása a felek által megkötendő végleges részvény-adásvételi szerződésben meghatározott feltételek teljesülésétől, különösen a szükséges versenyhatósági és egyéb hatósági engedélyek megszerzésétől függ.

A felek szándéka szerint a végleges részvény-adásvételi szerződést a Term Sheet aláírását követő 45 napon belül kötik meg.