Bátor lépést tett a 4iG magyar űripari bázisa

Kapcsolódó cikk A 4iG a szuverenitásra is ügyel Sajtóbeszélgetésen tárultak fel a vállalatcsoport növekedési és a szinergiákat kihasználó hatékonyságnövelési tervei.

A közelmúltban elindított nemzetközi partnerségek nemcsak új távlatokat nyitnak a hazai űriparban, de segítségükkel jelentősen bővülhet az ESA-, EUSPA- és Horizon-források elérése is.

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. egy teljes űripari ökoszisztémát épít a műholdak gyártásától az adatelemzésig, melyben fontos szerepet játszanak nemzetközi partnerségek is. Saját infrastruktúrájával, valamint a cégcsoport kapcsolódó IT és telekommunikációs kompetenciáival egyedülálló képességekkel és infrastruktúrával rendelkező vállalat lesz Közép-Kelet-Európában.

Az űripari ökoszisztéma második meghatározó pillére a nagyszabású HUSAT műholdprogram, mely keretében a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. egy geostacionárius pályán keringő (HUGEO), valamint további nyolc (6+2) alacsony földkörüli pályán keringő (HULEO) műholdat tervez 2032-ig felbocsátani, illetve pályára állítani és üzemeltetni. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. célja, a program kapcsán is, hosszú távú partnerségek kialakítása meghatározó nemzetközi iparági szereplőkkel.

A jövő technológiáját képviselő, több mint 10 milliárd forintból megvalósuló martonvásári űrtechnológiai gyártóközpont építése 85 magas hozzáadott értékű munkahelyet teremt. Az űrközpontban közepes méretű – legfeljebb 400 kilogrammos – műholdak gyártása, összeszerelése, integrációja és tesztelése zajlik majd, itt készül a HUSAT program 8 darab, alacsony földkörüli pályán keringő műholdja is. A Remtech olyan világszínvonalú innovációs központ lesz, amely szerteágazó technológiai képességekkel kapcsolódik a régiós K+F+I tevékenységekhez, a világ vezető űripari nagyvállalataihoz és űrügynökségeihez.

A miniszter emellett bejelentette egy felmérés elindítását, amely a magyar ipari vállalatok helyzetét, kihívásait és szükségleteit vizsgálja. Az eredmények alapján a kormány célja a hazai űripar versenyképességének erősítése és az új ipari ökoszisztéma kialakítása, amely az új űrstratégia alapjait is meghatározza.

A nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy a tárcája dolgozik Magyarország űrstratégiájának megújításán és egy új űrtörvény előkészítésén. Kiemelte, hogy a jogszabály megalkotása és a Nemzeti Űrügynökség létrehozása a kiemelt feladataik közé tartozik. A minisztérium figyelemmel kíséri az Európai Unió készülő űrtörvényét is, amely jelentős hatással lesz a hazai szabályozásra.

„Az emberiség nagy kalandja csak most kezdődik” — zárta beszédét a technológiai igazgató az Űrszekerek ikonikus mondatával.

Zábori Balázs, a Remred Zrt. technológiai igazgatója beszédében kifejtette, hogy szerinte a jövő gazdasági nagyhatalmai azok az országok lesznek, amelyek már most befektetnek a világűrbe. Hangsúlyozta, hisz abban, hogy többek között ezzel az építkezéssel Magyarország jövőjét alapozzák meg. „Nem csupán egy gyártócsarnokot építünk, hanem egy innovációs központot” – fogalmazott.

Sárhegyi hangsúlyozta, hogy a Remred közel öt évtizednyi magyar űrkutatási tapasztalat örököse. A vállalat több mint 130 fős űrmérnöki és technikusi csapata nemcsak hazai, hanem regionális szinten is vezető szerepet tölt be az űreszközök fejlesztésében, gyártásában és tesztelésében.

„Ez Magyarország történetének legnagyobb űripari beruházása” – emelte ki beszédében Sárhegyi István. A vezérigazgató kiemelte, hogy a 4iG Csoport az IT, a telekommunikáció és a digitális infrastruktúra mellett létrehozta a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vállalatot, amely holding égisze alatt centralizálták valamennyi űr- és védelmi ipari tevékenységüket.

A gyártóbázis építése jelentős mérföldkőhöz érkezett hétfőn Martonvásáron a bokrétaünnep megtartásával. A rendezvényen a nemzetgazdasági miniszteren kívül az Európai Űrügynökség (ESA) képviselői is jelen voltak.

