4iG: rendeződhet a SpaceCom-adósság

A 4iG Nyrt. és az Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) kedden kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá az AMOS műholdrendszereket üzemeltető és fejlesztő, izraeli tőzsdén jegyzett Space-Communication Ltd. (SpaceCom) kötvényadósságának rendezésére vonatkozóan, valamint közösen benyújtották kétoldalú adósságrendezési javaslatukat A javaslat az elmúlt évek során zajló, elhúzódó adósságrendezési folyamatra kíván végső és fenntartható megoldást nyújtani, amelynek keretében a társaság működése és tőkepiaci státusza is stabilizálható. A 4iG Nyrt. – mint a SpaceCom 2021 óta 20 százalékos kisebbségi tulajdonosa – már két alkalommal is javaslatot tett az adósság konszolidálására. A legutóbbi kísérlet során a megállapodást a kötvénytulajdonosok elfogadták, de annak zárásához szükséges feltételek nem teljesültek a meghatározott határidőig.

A mostani, közösen benyújtott javaslat értelmében az izraeli állami tulajdonban lévő IAI többségi (80 százalék) tulajdont szerezne, míg a 4iG Nyrt. megtartaná 20 százalékos részvénycsomagját.

A pénzügyi terv lényege egy 12 millió dollár összegű, 10 százalékos kamatozású, 2035-ig lejáró alárendelt részvényesi hitel formájában nyújtott befektetés, amelyet a javaslattevő felek tulajdonosi részesedésük arányában biztosítanak, így a 4iG Nyrt. 2,4 millió USD kötelezettséget vállal.

A lejárt kötvényekkel rendelkező tulajdonosok a társaság készpénzállományából (206 millió USD), továbbá a SpaceCom által kibocsátásra kerülő új kötvények kibocsátásából (150 millió USD) és a két társaság által biztosított tőkeinjekcióból összesen körülbelül 368 millió USD kifizetésben részesülnének, 20 millió dollár pedig a társaság számláján maradna a zavartalan működés feltételeinek biztosítása érdekében.

Amennyiben a jelenlegi kötvénytulajdonosok elfogadják a javaslatot, úgy le kell mondaniuk a fennmaradó követeléseikről, beleértve a késedelmi kamatokat is. A tranzakciót követően a SpaceCom zártkörű részvénytársasággá, a 4iG Nyrt. és az IAI közösvállalatává válik és többségi tulajdonosán keresztül közvetetten az izraeli állam tulajdonában kerül. Ez komoly nemzetközi presztízst, szakmai elismerést jelentene a 4iG Csoport és így a magyar űrtechnológiai szektor számára, mely így a globális űripari és védelmi ökoszisztéma aktív szereplőjévé válhat.

A tranzakció sikeres lezárásának feltétele többek között az izraeli kormányzati, hatósági, szabályozó testületi és versenyhivatali jóváhagyása, valamint az új kötvények sikeres kibocsátása. A felek biztosak abban, hogy az új tulajdonosi szerkezet és az erős iparági háttérrel rendelkező befektetői konzorcium képes fenntartható működést és hosszú távú növekedést biztosítani a SpaceCom számára. A tranzakció sikeres lezárása jelentős hatással volna a vállalat pénzügyi helyzetére és befektetői megítélésére a tőkepiacon.