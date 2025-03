A 4iG a szuverenitásra is ügyel

A 4iG Nyrt. már pénteken közölte, hogy 2024-ben 700,4 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, amelynek 85 százaléka a telekommunikációs, 15 százaléka az informatikai divízióból származott. Az EBITDA 230,8 milliárd forint volt tavaly, az EBITDA-marzs 33 százalék, az egy részvényre jutó EBITDA pedig 771,6 forint lett.

A One márkanév hazánkban is fokozatosan beépül a köztudatba

Fotó: Klasszis Média/Bózsó Péter

Ennek ellenére a cégcsoport 48,5 milliárd forintos veszteséget könyvelt el, amit főként pénzkiáramlással nem járó tételek idézetk elő, mint az akvizíciók átértékeléséből származó 23,6 milliárd forintos többletráfordítás és a 17,6 milliárd forintos nem realizált árfolyamveszteség. Ezen felül egyszeri, 9,9 milliárd forintos ráfordítás is jelentkezett a magyarországi telekommunikációs portfólió átalakítása miatt. Az ezektől megtisztított adózott eredmény 2,7 milliárd forint volt.

Kapcsolódó cikk Nincs oka panaszra a 4iG-nek A 4iG Csoport 2024-ben tovább növelte piaci jelenlétét.

Három pillér

Fekete Péter vezérigazgató hétfői előadásában felvázolta, hogy a csoport három pilléren nyugszik. Úgymint a telekom, az informatikai (IT) valamint az űr- és védelmi pilléreken, amelyeket külön vállalatokba, illetve vállalatcsoportokba szerveztek.

A telekom pilléren belül érintett négy vállalatnál (Vodafone, DIGI, Invitel, Antenna Hungária) az infrastruktúra cégeket leválasztották a szolgáltatásokat nyújtó társaságokról. Ezzel az átalakítás első fázisában négyről nyolcra növelték a cégek számát. Ezeket az idén zajló második fázisban a jellegük alapján két entitásban egyesítik, egy infrastruktúra és egy szolgáltatást nyújtó cégben. A Vodafone szakembergárdája ezekben az átalakításokban sokat segített, különösen az IT rendszerintegráció terén. A vállalati SAP rendszereket érintő olyan migráció volt, ami példa nélküli, és ami „benchmark” projekt lett — emelte ki Fekete Péter.

A 4iG Csoport 2025. január 1-jétől One márkanév alatt egyesítette telekommunikációs kereskedelmi szolgáltatásait. A Vodafone Magyarország, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech lakossági és vállalati távközlési szolgáltatásai ettől a naptól kezdve kizárólag One márkanév alatt jelennek meg a piacon. A Vodafone Magyarország 2025. január 1-től One Magyarország Zrt. néven működik tovább. A One márkanév alatt működő vállalatok 2025 második felében beolvadnak a One Magyarország Zrt.-be.

A 4iG csoport egyre épül

Fotó: 4iG

A vezérigazgató munkatársunk regionális terjeszkedésre vonatkozó kérdésére elmondta, hogy a vállalat számára a Nyugat-Balkán több országa – Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Bulgária, Észak-Macedónia – érdekes piac lehet. A belépés történhet organikusan, saját jelenlét kiépítésével, vagy akvizíciók révén. Koszovó és Bosznia-Hercegovina konkrét lehetőségeiről nincs egyértelmű válasz, de a cég folyamatosan figyeli a piacot és a versenytársakat. A vállalat hosszú távon saját infrastruktúrát építene ki, különösen, ha a tervezett adatkábelprojekt megvalósul – várhatóan 2028-ra. Ez majd Albániát köti össze Egyiptommal és az Európát Ázsiával összekötő adatforgalom egy része is áthaladhat rajta. Optimális esetben Ausztriáig is kiépülhet a saját infrastruktúra. Ehhez lokális adatközpontok kiépítése is szóba jöhet.

A 4iG űr- és védelmi pillérének fejlesztése erőteljes lendületet vett: új partnerségeket építettek ki és új megállapodásokat írtak alá amerikai, német és lengyel stb. partnerekkel. 2025. január 1-jével Dr. Sárhegyi Istvánt a 4iG Csoport űr- és védelmi technológiákért felelős vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki.

A leányvállalat beszállítói megállapodást kötött a német CPI Vertex Antennentechnik GmbH-val. A német vállalat biztosítja, illetve telepíti majd a HUSAT Program HUGEO és HULEO műholdak földi kommunikációhoz szükséges speciális antennarendszert (9-11,5 méter közötti átmérőjű, nyolc parabola antenna) és rádiófrekvenciás berendezéseket. Az antennarendszer telepítését a Hungaro DigiTel Kft. kezeli és felügyeli. A HUSAT Program Magyarország és a Közép- és Kelet-Európa (CEE) régió legnagyobb, magánfinanszírozású és kezdeményezésű műholdas programja.

Kapcsolódó cikk A 4iG jelentős űripari szerződést kötött — kilőtt az árfolyam A 4iG Űr és Védelmi Zrt. és a CPI Vertex Antennentechnik GmbH szerződést írt alá kedden a tavaly novemberben bejelentett HUSAT program keretében.

A 4iG Csoport a Rotor & Cams Zrt. fölött többségi tulajdont és irányítási jogot szerzett, amely cég a legkorszerűbb technológiai megoldások integrálásával egyedi, optimalizált multirotoros, merevszárnyú és hibrid drón-rendszerek fejlesztését, gyártását, valamint drónrendszerek alkalmazását kínálja partnerei számára. A Rotors & Cams főként a térképészet és térinformatika, ipari diagnosztika, katasztrófaelhárítás, mezőgazdaság és környezetvédelem területén nyújt kiegészítő szolgáltatásokat.

A telekom a domináns szegmens

Fotó: 4iG

Lapunk kérdésére Fekete Péter elmondta, hogy Jelenleg is több műholddal dolgoznak együtt, például a Spacecom és az Eutelsat rendszereivel. Ezek olyan geostacionárius kommunikációs műholdak, amelyek a Föld forgásával megegyező sebességgel keringenek, így mindig ugyanazt a földrajzi területet látják el. Lefedettségük kiterjed Észak-Európától egészen Dél-Afrikáig. Erre a technológiára elsősorban a DTH (Direct-to-Home) televíziós szolgáltatás miatt van szükség. A Spacecom például olyan műholdakat is üzemeltet, amelyekkel Ukrajnában nyújtanak televíziós és kommunikációs szolgáltatásokat.

Emellett vannak földmegfigyelő műholdak is, amelyek alacsonyabb pályán, gyorsabban keringenek, így nagyobb területeket tudnak folyamatosan pásztázni. Ezeket főként meteorológiai előrejelzésekhez, természeti katasztrófák monitorozására és határvédelemre használják.

Ezek a műholdak szuverenitási és védelmi szempontból is kulcsfontosságúak, hiszen lehetőséget biztosítanak csapatmozgások megfigyelésére vagy érzékeny területek ellenőrzésére.

A 4iG főbb pénzügyi mutatói

Fotó: 4iG

A vállalatcsoport esetleges negyedik pillérének kialakítása attól függ, milyen lehetőségek adódnak a jövőben — mondta Fekete Péter kollégánknak. Évek óta dolgoznak ezeknek a lehetőségeknek a feltérképezésén, így nem gondolja, hogy havonta kellene változtatniuk az irányvonalukon. A fintech és pénzügyi technológiák területe – amelyet felvetettünk – alapvetően az IT-hoz is kapcsolható. A világ gyorsan változik, és a 4iG-nek is rugalmasan kell alkalmazkodnia ahhoz, hogy melyik irányban látják a legnagyobb lehetőségeket. Ugyanakkor a 4iG stratégiai befektetési holdingként való pozicionálása egy stabil alapot biztosít, amely nem fog lényegesen változni. Fontos azonban megérteni, hogy egy új üzletág létrehozása nem csupán erőforrások, eszközök és munkaerő átcsoportosítását jelenti – ez hónapokig, sőt évekig tartó folyamat. Például a védelmi iparban való megjelenéshez is hosszú előkészítésre volt szükség, és egy hasonló lépés bármilyen új területen szintén alapos stratégiai tervezést igényel — érvelt Fekete Péter.