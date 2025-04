„Bátorság kellett ahhoz, hogy eloszlassuk a szkepticizmust”

A magyar űripar egyik mérföldkövét jelentette, amikor 2024. május 6-án letették a 4000 négyzetméteres martonvásári REMTECH központ alapkövét, amely a jövőben akár 400 kilogrammos műholdak és űreszközök gyártásának és tesztelésének ad majd otthont. Az alapkőletétel óta eltelt időszakban elkészült az épület szerkezete és nemrég elérte legmagasabb pontját. Sárhegyi Istvánnal az űripari központ bokrétaünnepségén beszélgettünk a magyar HUSAT program megvalósításáról, a hazai és nemzetközi partnerségekről és arról, hogy miért van szükség bátorságra ebben az iparágban.

A bokrétaünnepségen beszélt arról, hogy bátorságra is szükség van a cég életében. Mit jelent ez a bátorság?

Magyarországon, ha valaki néhány éve az űripar fejlesztéséről beszélt, akkor az emberek hitetlenkedve fogadták. Bátorság kellett ahhoz, hogy lebontsuk ezt a szkepticizmust, és mára azt mondhatom, hogy ez nagyrészt sikerült. Tavaly májusban tettük le a REMTECH alapkövét, azóta létrehoztunk egy vertikálisan integrált űripari portfóliót, egy olyan ökoszisztémát, ami a gyártástól az üzemeltetésen át az adatok feldolgozásáig az űripari értéklánc lehető legnagyobb részét lefedi. A REMTECH gyár épülésével és a HUSAT program elindításával pedig már a legtöbb ember számára sokkal jobban érthető és kézzel fogható, amit csinálunk. A HUSAT műholdprogram egy bátor vállalás, amelynek nemcsak technológiailag megvalósíthatónak, hanem üzletileg is fenntarthatónak kell lennie. Az űripar nem kockázatmentes iparág, de hatalmas lehetőségeket rejt magában.

Stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek az állammal. Miért fontos ez az államnak és önöknek?

A magyar állam számára azért is fontos az űripar, mert elősegíti a technológiai fejlődést, egyben nemzetgazdasági jelentősége van. Ahogy a miniszter úr is elmondta az ünnepségen a REMTECH űrtechnológiai gyártó- és innovációs központ fontos lépés a magyarországi űripari ökoszisztéma további fejlesztésében, illetve abban, hogy meghatározó űripari szereplővé válhassunk a régióban. Emellett a HUSAT műholdprogramon keresztül nemcsak a vállalatok, hanem az állam számára is értékes földmegfigyelési és távközlési szolgáltatásokat nyújthatunk majd. A magyar műholdgyártási képesség ráadásul nem csupán gazdasági, hanem biztonsági és szuverenitási kérdés is.

A magyar állam az űriparba mint ökoszisztémába fektet be, ezért nagyvállalatként felelősségünk és feladatunk a magyar kkv-k és beszállítói hálózat kiépítése, és megerősítése is.

A bokréta a Remtech leendő gyártócsarnokának épületén Martonvásáron

Hazánkba látogattak az Európai Űrügynökség (ESA) képviselői. Miben látja az ESA szerepét?

Magyarország tagja az Európai Űrügynökségnek, ezért a hazai vállalatok is részesülhetnek az ESA forrásokból: az Európai Űrügynökségnek van egy úgynevezett geo-return szabálya, ami azt jelenti, hogy a tagállamok által befizetett összegekre az ezekben az államokban működő a cégek pályázhatnak. Számunkra is fontos, hogy az Európai Űrügynökséggel minél jobb együttműködést alakítsunk ki, és ezeket a forrásokat mi, vagy rajtunk keresztül más vállalatok is le tudják hívni.

Az ESA egyfajta mentori szerepkörben – akár rajtunk keresztül – segítséget nyújt a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében és a nemzetközi ipari együttműködésekben is, emellett garantálja a minőségbiztosítást és a minőségellenőrzést a műholdak világszínvonalú gyártása érdekében.

És milyen a kapcsolatuk az amerikai űrügynökséggel és vállalatokkal?

Az amerikai és az európai űripar között több évtizedes, szoros együttműködés alakult ki. Kiemelten fontos számunkra, hogy technológiai, szolgáltatási és stratégiai területeken is erős és tartós szakmai kapcsolatot építsünk ki az amerikai partnerekkel.

A műholdak felbocsátása és a föld körüli adatközpont-szolgáltatások biztosítása kapcsán együttműködünk olyan stratégiai partnerekkel, mint az amerikai Axiom Space, valamint hosszú távú partnerségek kialakítására törekszik meghatározó iparági szereplőkkel, például a SpaceX vállalattal.

Terveznek-e együttműködéseket más űrügynökségekkel is?

Jellemzően Magyarország nemzetközi űrügynökségekben, katonai és egyéb szervezetekben vállalt tagságának figyelembevételével alakítjuk ki az együttműködéseinket. Az azerbajdzsáni Azerkoszmosszal közös műhold-üzemeltetési programokon dolgozunk, valamint workshopokat és tréningeket szervezünk, hogy közös tudásbázist hozzunk létre. A REMRED jelenleg is együttműködik a japán űrügynökséggel (JAXA) egy ESA-projekten, valamint a NASA-val is van közös programunk az Artemis holdprogram kapcsán.

A kelet-közép európai régióból és Európából is van partnerük?

A közelmúltban kötöttünk egy stratégiai megállapodást a hozzánk hasonló területen működő lengyel Creotech vállalattal, melynek keretében például az Európai Űrügynökség pályázatain közösen tervezünk elindulni a jövőben. A német Vertex vállalattal megállapodást kötöttünk a HUSAT műholdjainak kommunikációját biztosító legmodernebb földi antennarendszer kiépítésére, melynek során az állomásokhoz központi antennarendszereket – összesen 8db, 9-11.5 méter átmérőjű parabola antennát és hozzátartozó rádiófrekvenciás eszközöket – telepítenek. Érdekesség még, hogy a REMTECH központba a régió legnagyobb termovákuum kamrája Franciaországból, EMC laborunk Finnországból és – igaz, nem Európa, de – rázópadjaink Japánból érkeznek.

A technológiai és együttműködési lehetőségek feltárását és az innováció előmozdítását célzó nemzetközi partnerségek új távlatokat nyitnak a hazai űriparban és segítségükkel jelentősen bővülhet az ESA-, EUSPA- és Horizon-források elérése is.

Az alapkőletétel óta eltelt egy év. Ez alatt az idő alatt mi jelentette a legnagyobb meglepetést?

Külön öröm számomra, hogy egy hatékony, agilis és innovatív csapatot sikerült felépítenünk: rendkívül felkészült szakemberekkel bővültünk, ami minden várakozásunkat felülmúlta. Nemcsak hazai mérnökök és szakértők csatlakoztak hozzánk, hanem olyan kollégák is, akik korábban külföldön dolgoztak, és most hazatértek. A Remred, közel 50 év magyar űrkutatási know-how-jának letéteményese. Mára több, mint 130 főt számláló űrmérnöki és technikusi csapata nemcsak itthon, hanem a régióban is vezető szerepet biztosít számunkra az űreszközök fejlesztése, gyártása és tesztelése területén.