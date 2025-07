A 4iG űripari ága Kazahsztánban is megjelent

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Jászai Gellért és a magyar delegáció több magas szintű tárgyaláson is részt vesz Kazahsztánban. Egyeztetést folytatnak a Kazahsztáni Digitális Fejlesztési, Innovációs és Légiközlekedési Minisztériumban, tárgyalnak az űrkutatásért felelős miniszterhelyettessel, valamint találkoznak a Kazakh Invest, Kazahsztán állami befektetésösztönző ügynökségének vezetőivel is. A megbeszéléseken a digitális fejlesztések, az innováció és az űripari együttműködések jövője, illetve a magyar vállalatcsoport lehetséges szerepvállalása és beruházásai kerülnek napirendre.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke a megállapodás kapcsán elmondta: „Célunk, hogy a 4iG Csoport nemzetközi terjeszkedésének részeként a közép-ázsiai régióban is hozzájáruljunk a modern távközlési és űrtechnológiai fejlesztésekhez, és ezzel erősítsük jelenlétünket a globális űripari színtéren.”

Az aláírási ceremónián Jászai Gellért mellett Zhaslan Madiyev, Kazahsztán digitális fejlesztésekért, innovációért és űriparért felelős minisztere is részt vett.

