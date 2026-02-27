50 millió dollárt fektetnek a 4iG-ba

2p
A világ egyik vezető szuverén befektetési társasága, a Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala) 50 millió dollárt fektet be a 4iG Nyrt.-be átváltozó kölcsön formájában, amely a 2029-es lejáratkor kötelezően részvényekké alakul át.

Ezt a 4iG közölte pénteken a BÉT honlapján.

A tájékoztatás szerint az átváltozó kölcsönszerződésről szóló megállapodást a magyar társaság az Egyesült Arab Emírségekbeli Mubadala kizárólagos tulajdonában álló, MIC Capital Management 22 RSC Ltd.-vel írta alá.

A részvénykonverzió a mindenkor hatályos jogszabályi követelmények betartásával, 2029 első negyedévének végén valósul meg. A konverziós részvényár a szerződéskötést megelőző 90 kereskedési nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárán alapul – írták.

A felek célja, hogy a tranzakciót a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését követően, legkésőbb 2026 első negyedévében véglegesítsék.

A 330 milliárd dollár értékű globális portfóliót kezelő Mubadala meghatározó nemzetközi jelenléttel rendelkezik a technológia és innováció, a digitális infrastruktúra, az energiaipar, az egészségügy és más stratégiai jelentőségű ágazatok területén, olvasható a közleményben.

A 4iG szerint az együttműködés összhangban áll a társaság azon stratégiai célkitűzésével, hogy nemzetközileg elismert, hosszú távra elkötelezett intézményi partnerekkel erősítse növekedési modelljét. A tranzakció egyben támogatja a csoport fenntartható, értékalapú növekedését a technológia, az infokommunikáció, a digitális infrastruktúra és az űripar területén.

A 4iG pénteken publikált éves jelentése szerint a társaság konszolidált nettó árbevétele tavaly 6,8 százalékkal 733,8 milliárd forintra emelkedett, az EBITDA (kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti nyereség) 19 százalékkal 275 milliárd forintra nőtt. Az adózott eredmény 21,23 milliárd forintot tett ki, az egyszeri tételektől, árfolyamhatásoktól megtisztított adózott eredmény az előző évi hatszorosára, 35,96 milliárd forintra emelkedett.

A társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. A jegyzés fél egykor 3520 forinton állt, ami közel 5 százalékos emelkedés a csütörtöki záróértékhez képest. A részvény árfolyama az elmúlt egy évben 1340 és 4965 forint között mozgott, jegyzése tavaly 351 százalékkal emelkedett, ezzel a BÉT legjobban teljesítő részvényévé vált.

