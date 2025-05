55 Mol-benzinkútra érkezik készpénzfelvevő automata

Kapcsolódó cikk Készpénzt használ? Ez a javaslat önt is érinti Nemcsak ATM lesz minden településen.

Felmérések szerint hazánkban az emberek 98 százaléka rendelkezik legalább egy bankkártyával, és az elmúlt két évben 4 százalékkal nőtt azok száma, akik több mint két bankkártyát használnak. Bár Magyarországon az elektronikus fizetési módok – például a bankkártyák, mobilfizetések és online banki szolgáltatások – is egyre népszerűbbek, ennek ellenére a készpénzhasználat továbbra is kiemelt szerepet játszik a mindennapi pénzügyekben. Az MNB adatai szerint 2024-ben a hazai pénzforgalmi szolgáltatók pénztáraiban közel 2,7 millió készpénz ki-és befizetési tranzakció zajlott le, mintegy 3 365 milliárd forint összértékben. Ezzel párhuzamosan a hazai ATM készülékeken 25 millió készpénz ki-és befizetési tranzakció történt mintegy 3 317 milliárd forint értékben. Míg a fióki pénztárakat a nagyobb összegű, millió forintot meghaladó tranzakcióért keresik fel az ügyfelek, addig az ATM-eken az átlagos tranzakciós érték 130 ezer forint.

Már a Mol-kutakon is lehet készpénzhez jutni Fotó: Mfor

A fejlesztés részeként folytatják a régebbi automaták modernizációját is. 2024-ben több mint 500 új generációs ATM-et helyeztek üzembe.

A digitális fizetési megoldások népszerűsége mellett a készpénzhasználat továbbra is meghatározó szerepet tölt be a mindennapokban, erre az igényre reagálva az MBH Bank 55 Mol-töltőállomáson helyez el bankautomatákat.

