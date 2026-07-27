2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Vállalatok BYD Szijjártó Péter

70 milliárd forintos állami támogatást vállalhatott be az előző kormány a BYD-nak

mfor.hu

Emellett tízezer vendégmunkásra is engedélyt adtak.

Az előző kormány hatalmas anyagi támogatást ígért a BYD szegedi beruházásához – mondta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videójában.

Velkey György László arról beszélt, hogy a minisztériumban rendelkezésre álló iratanyag szerint több mint hetvenmilliárd forint infrastrukturális támogatást vállalt a magyar állam azon a területen, ahova a BYD költözik, valamint közvetlenül is hatalmas anyagi támogatást ígért a vállalatnak, ennek pontos összege azonban üzleti titok tárgyát képezi. „Azt azonban elmondhatom, hogy nagyságrendje megfelel a debreceni CATL gyárnak juttatott forrásokhoz” – jegyezte meg az államtitkár.

Továbbá az is kiderült, hogy a BYD mintegy tízezer vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt, majdnem annyi ember számára, mint ahány munkahelyet ígértek – tette hozzá.

Velkey György László végül hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány csak és kizárólag a szegediek és a magyar emberek érdekét nézve tárgyal majd a kínaiakkal is, és minden külföldi partnerrel a jövőben.

Szijjártó Péter is meghallgatnák a BYD ügyében

Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, a volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatná az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén a Tisza Párt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban – mondta Czakó Czirbus Pál, a bizottság kormánypárti tagja a testület múlt szerdai zárt ülése után.

Magyar Péter miniszterelnök a kormány múlt hétfői ülésén pedig kijelentette, a kormány ki fogja vizsgálni Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter minden, a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését.

Arról, hogy miért kellhetett Szijjártó Péter a kínai autóipari óriásnak, az Ez Viszont Privát adásában kollégáink részletesebben is beszélgettek:

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A háború hatásait már az Audi is érzi

Visszaesést hoztak a német vállalat számai.

Fizethettek a NAV-nak Balásy Gyula cégei

Háromból két eljárás lezárult.

Rekord a Westendnél, ez biztosítja a jövőt is

Rekord a Westendnél, ez biztosítja a jövőt is

Komoly, zöld megállapodáshoz érkezett az üzletközpont. 

Afrika

A nagy afrikai útépítés-biznisz: reagált a Duna Aszfalt az Eximbank-botrányra

A Duna Aszfalt Zrt. afrikai projektjeinek pénzügyi kockázatait teljes egészében a zrt. és a cégcsoport viseli. Mivel 3 évig nem találtak kereskedelmi banki partnert, ezért az Eximbank és az MFB jóváhagyásával valósult meg a kötvényfinanszírozás – közölte a cég szombaton azt követően, hogy a gazdasági tárca feljelentést tett az Eximbank négy, összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen.

Azonnali hatállyal bezárják a Mészáros-csoporthoz tartozó oroszlányi hulladékkezelőt

Azonnali hatállyal bezárják a Mészáros-csoporthoz tartozó oroszlányi hulladékkezelőt

Visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. oroszlányi telephelyének környezetvédelmi engedélyét a másodfokú hatóság, és azonnali hatállyal megtiltotta a működését – tájékoztatott Bögi Viktória, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára.

Megvan Paks 2 új vezérigazgatója

Megvan Paks 2 új vezérigazgatója

Felmentette tisztségéből Jákli Gergelyt, a Paks II. Atomerőmű Zrt. eddigi vezérigazgatóját Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető péntek délutáni bejelentése értelmében a társaság új vezérigazgatója Ságodi Attila lett.

76 milliárdos gigaberuházásra készül a Suzuki Esztergomban

76 milliárdos gigaberuházásra készül a Suzuki Esztergomban

Kiemelt figyelmet kap az elektromos átállás: a Suzuki Motor Corporation 76 milliárd forintos fejlesztést hajt végre esztergomi bázisán. A beruházás az elektromos járművek és az akkumulátorcsomagok gyártását egyaránt érinti – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Leváltották a Paks II. vezérigazgatóját, délután mutatják be az utódját

Leváltották a Paks II. vezérigazgatóját, délután mutatják be az utódját

Felmentette tisztségéből Jákli Gergelyt, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető bejelentése szerint az új vezérigazgatót még péntek délután bemutatják.

Nem akárki volt Magyar Péter vendége

Szavai szerint befektetésekről is szó volt.

Csupa érdekességet rejtenek a Pócs-farmra bejegyzett cég beszámolói

Csupa érdekességet rejtenek a Pócs-farmra bejegyzett cég beszámolói

Pócs János farmjára van bejegyezve egy 150 millió forint közpénzzel támogatott civil szervezet, amelynek a beszámolói sok kérdést felvetnek. Például olyan koncerteket is szerveztek, amelyekről az előadók azt állították, hogy nem tudtak a fellépésükről.

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI


Ugyanazt az Excel-táblát másolgatják.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG