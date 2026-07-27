70 milliárd forintos állami támogatást vállalhatott be az előző kormány a BYD-nak

Az előző kormány hatalmas anyagi támogatást ígért a BYD szegedi beruházásához – mondta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videójában.

Velkey György László arról beszélt, hogy a minisztériumban rendelkezésre álló iratanyag szerint több mint hetvenmilliárd forint infrastrukturális támogatást vállalt a magyar állam azon a területen, ahova a BYD költözik, valamint közvetlenül is hatalmas anyagi támogatást ígért a vállalatnak, ennek pontos összege azonban üzleti titok tárgyát képezi. „Azt azonban elmondhatom, hogy nagyságrendje megfelel a debreceni CATL gyárnak juttatott forrásokhoz” – jegyezte meg az államtitkár.

Továbbá az is kiderült, hogy a BYD mintegy tízezer vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt, majdnem annyi ember számára, mint ahány munkahelyet ígértek – tette hozzá.

Velkey György László végül hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány csak és kizárólag a szegediek és a magyar emberek érdekét nézve tárgyal majd a kínaiakkal is, és minden külföldi partnerrel a jövőben.

Szijjártó Péter is meghallgatnák a BYD ügyében

Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, a volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatná az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén a Tisza Párt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban – mondta Czakó Czirbus Pál, a bizottság kormánypárti tagja a testület múlt szerdai zárt ülése után.

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péter meghallgatását kérné a Tisza Párt a BYD-nél vállalt szerepe miatt Új posztja nemzetbiztonsági aggályokat vet fel.

Magyar Péter miniszterelnök a kormány múlt hétfői ülésén pedig kijelentette, a kormány ki fogja vizsgálni Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter minden, a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését.

Kapcsolódó cikk Kivizsgálják Szijjártó Péter minden BYD-val kapcsolatos döntését Magyar Péter jelentette be.

Arról, hogy miért kellhetett Szijjártó Péter a kínai autóipari óriásnak, az Ez Viszont Privát adásában kollégáink részletesebben is beszélgettek: