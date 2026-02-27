70 milliárdos kötvénykibocsátás a 4iG leánycégénél

A kibocsátott 1766 darab kötvény névértéke egyenként 100 000 euró, futamideje a kibocsátás napjától számítva 8 év, kamatozása évi fix 5,1 százalék.

A kötvényekből eredő visszafizetési kötelezettségre a 4iG legfeljebb 247 240 000 euró értékben garanciát vállalt.

A 4iG SDT a kibocsátásból származó bevételt akvizíciók és részesedésszerzések finanszírozására fordítja az N7 Defence Holding Zrt.-ben, a VAB Kft.-ben, a Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft.-ben, a Rába Járműipari Holding Nyrt.-ben, a HeliControl Kft.ben, valamint a Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt.-ben.

A kötvénykibocsátó a 4iG Nyrt. 100 százalékos tulajdonú űr- és védelmi ipari leányvállalata.

(MTI)