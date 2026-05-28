70,8 milliárd forintra büntette az Európai Bizottság a Temut

200 millió eurót (jelenlegi árfolyamon 70,8 milliárd forintot) kell fizetnie a Temunak az Európai Bizottság csütörtöki döntését követően. A kínai vállalat felületein illegális termékek is elérhetőek voltak, amiket nem kellő gondossággal azonosítottak.

A Bizottság közleményében azt írja: az Európai Unió tagállamaiban élő fogyasztók nagy valószínűséggel találkozhattak illegális termékekkel a Temun. A megrendelhető töltők közül sok darab az alapvető biztonsági teszteken is elbukott, a babajátékok pedig veszélyes anyagokat tartalmaztak, vagy fulladásveszélyesek voltak.

A Temunak augusztus 28-ig kell benyújtania egy akciótervet az Európai Bizottság felé, amelyet a digitális szolgáltatásokkal foglalkozó testület egy hónap alatt értékel. Ez alapján fogják meghatározni, hogy a vállalatnak mennyi idő alatt kell változtatnia a jelenlegi gyakorlatain.