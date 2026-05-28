1p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Vállalatok Európai Unió Internetes kereskedés, e-kereskedelem

70,8 milliárd forintra büntette az Európai Bizottság a Temut

mfor.hu

Megelégelte az Európai Bizottság, hogy veszélyes töltőket, babajátékokat és más illegális termékeket adtak el az európai fogyasztóknak.

200 millió eurót (jelenlegi árfolyamon 70,8 milliárd forintot) kell fizetnie a Temunak az Európai Bizottság csütörtöki döntését követően. A kínai vállalat felületein illegális termékek is elérhetőek voltak, amiket nem kellő gondossággal azonosítottak.

A Bizottság közleményében azt írja: az Európai Unió tagállamaiban élő fogyasztók nagy valószínűséggel találkozhattak illegális termékekkel a Temun. A megrendelhető töltők közül sok darab az alapvető biztonsági teszteken is elbukott, a babajátékok pedig veszélyes anyagokat tartalmaztak, vagy fulladásveszélyesek voltak.

A Temunak augusztus 28-ig kell benyújtania egy akciótervet az Európai Bizottság felé, amelyet a digitális szolgáltatásokkal foglalkozó testület egy hónap alatt értékel. Ez alapján fogják meghatározni, hogy a vállalatnak mennyi idő alatt kell változtatnia a jelenlegi gyakorlatain. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Gazsi Attila lett a VOSZ új elnöke

Gazsi Attila lett a VOSZ új elnöke

Eppel Jánost váltja a poszton, beszélt a terveiről is.

Rekord a Gránit Banktól – a kanyarban sincs a piac

Rekord a Gránit Banktól – a kanyarban sincs a piac

Átlagon felüli teljesítményről és újabb rekordról jelentett a hitelintézet.

Jogos a taps: rangos díjjal ismerték el az egyik hazai bank vezetőjét

Díjjal is elismerték a leginspirálóbbnak választott banki vezérigazgatót.

A Budapest Airport növelte árbevételét és adózott eredményét 2025-ben

A Budapest Airport Zrt. 2025-ös értékesítés nettó árbevétele 475,531 millió euró volt, az előző évi 412,584 millió euróval szemben, az adózott eredménye 184,302 millió eurót tett ki a bázisidőszak 100,114 millió eurójával szemben – közölte a társaság a 2025. évi nyilvánosan elérhető beszámolójában.

Mérlegképes könyvelő képzés: biztos alap egy stabil pénzügyi karrierhez

A pénzügyi és számviteli szakemberek iránti kereslet az elmúlt években sem csökkent.

Pert vesztettek, mégis nyertek Hernádi Zsolték Horvátországban?

Pert vesztettek, mégis nyertek Hernádi Zsolték Horvátországban?

Nem kap a Mol kártérítést, de így is örülhet a legújabb bírósági döntésnek a cég.

Nagyot fordított a Hungaroring a tavalyi veszteségén

A tavalyi veszteség után pozitívba fordultak a dolgok a Hungaroring Sport Zrt.-nél, ismét nyereséges lett a cég.

Közel 200 ezer ember adatai kerültek elő, súlyos bírságot kapott a Mediaworks

Közel 200 ezer ember adatai kerültek elő, súlyos bírságot kapott a Mediaworks

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elmarasztalta és ötvenmillió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Mediaworks Hungary Zrt.-t, mert három cikkben megfelelő jogalap nélkül tette közzé azon honlap elérhetőségét, amelyen egy interaktív térképen keresztül nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt szimpatizánsainak adatai.

Gyurcsány Ferencék kiszállása után halmozza a veszteséget az utolsó Gyurcsány-cég

Gyurcsány Ferencék kiszállása után halmozza a veszteséget az utolsó Gyurcsány-cég

Csak vegetál a befektetéseket kezelő cég.

Kiderült, mitől érzik magukat biztonságban a magyar munkavállalók

A munkahelyi biztonság az anyagiaknál kezdődik, és a közegnél folytatódik – ebben minden generáció egyetért. A legfiatalabbak emellett fejlődési lehetőséget, a legidősebbek pedig kiszámítható, pontosan tisztázott feladatkört várnak el azért, hogy biztonságban érezzék magukat. Azok a cégek vonzóak számukra, akiknek stabil a működésük és emellett emberközpontúan képesek működni – derül ki a Profession.hu új országos reprezentatív kutatásából.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG