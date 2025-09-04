Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

750 millió forintott adott az állam 750 munkahelyre

mfor.hu

Új beruházást jelentett be a Bonduelle.

A francia élelmiszeripari cég mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Békéscsabán, Nyíregyházán és Nagykőrösön, amihez az állam 750 millió forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 750 munkahely megőrzését – derült ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményéből.

Ennek keretében a vállalat logisztikai központot hozott létre Nagykőrösön, és innen fogja irányítani közép- és kelet-európai szállítmányozási tevékenységét.

Szijjártó Péter tárcavezető szerint beruházásnak vannak önmagán is túlmutató elemei, ugyanis az itt kezelt szárazáru és csomagolóanyagok többsége magyar beszállítóktól érkezik. Illetve arra is kitért, hogy a Bonduelle az elsők között használta ki a duális szakképzésben rejlő lehetőségeket, így középvezetőinek egy jelentős része a magyar oktatási rendszerből került ki. Emellett fontosnak nevezte, hogy a cég Magyarországon előállított termékeinek nagyjából 90 százaléka exportra kerül.

(MTI) 

Az önkormányzati tulajdonú Gyulahús nagy beruházást indít

