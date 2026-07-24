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Vállalatok beruházás Kapitány István Magyar Péter Suzuki

76 milliárdos gigaberuházásra készül a Suzuki Esztergomban

mfor.hu

Kiemelt figyelmet kap az elektromos átállás: a Suzuki Motor Corporation 76 milliárd forintos fejlesztést hajt végre esztergomi bázisán. A beruházás az elektromos járművek és az akkumulátorcsomagok gyártását egyaránt érinti – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

A döntést megelőzően csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István miniszter Budapesten fogadta Szuzuki Tosihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatóját, akivel a japán autógyártó magyarországi jövőképéről egyeztettek.

A miniszter közösségi oldalán kiemelte: a kormány elvárása, hogy az esztergomi fejlesztés a környezetvédelmi előírások szigorú betartása mellett több magyar beszállítót, több mérnököt, kiterjedtebb kutatás-fejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést eredményezzen.

„Magyarország nem egyszerűen összeszerelő üzemeket akar, hanem tudást, technológiát és magasabb magyar hozzáadott értéket” – fogalmazott Kapitány István.

Stabil alapokról indul a fejlesztés

A mintegy 2800 embernek munkát adó esztergomi üzem termelésének közel 90 százaléka exportra megy, és a vállalat a legutóbbi üzleti évét is kifejezetten stabil eredményekkel zárta. 2025-ben 108 072 gépjármű gördült le a szalagokról, amelyeket a világ több mint 100 országában értékesítettek. A Magyar Suzuki Zrt. értékesítési nettó árbevétele 2,059 milliárd eurót tett ki 2025-ben (amiből az export 1,773 milliárd eurót adott), adó előtti eredménye pedig elérte a 81 millió eurót.

Nem ez az első jelentős fejlesztés a gyárban. 2025 nyarára fejeződött be az a több mint 9 milliárd forintos energiahatékonysági és kapacitásbővítő projekt (lökhárító-, festő- és hegesztőüzem), amelyhez a magyar állam 1,9 milliárd forint támogatást nyújtott.

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