A 4iG az akvizíciók befejezésével a szinergiákra összpontosít

Mint arról beszámoltunk, a 4iG kiváló számokkal lepte meg a befektetőket pénteken és nagyszabású tervei vannak a további fejlődésre, terjeszkedésre.

Az elképzeléseket Fekete Péter, a 4iG vezérigazgatója ismertette egy hétfői háttérbeszélgetésen.

Megszűnt a szigetszerű működés

A 4iG tevékenysége számos területre kiterjed, úgymint az IT rendszerintegráció, a telekom – ezen belül a kereskedelmi szegmens és digitális infrastruktúra –, valamint az űr- és védelmi ipar – kezdte beszámolóját Fekete. Ezek a területek most értek össze a három divizíóban, megszűnt az akvizíciók után a szigetszerű működés. Jön a szinergia és az új ügyfelek – érvelt.

Lesz kiegészítő akvizíció a közelgő hetekben, hónapokban a hazai piac konszolidációjában, és a nemzetközi porondon, beleérve új piacokra való belépést is – tette hozzá.

Fontos lesz a nemzetközi infrastruktúra fejlesztése is. Hetekre vannak az EAGLE projektben a szerződéstől majd elindul a kivitelezés, amelyet néhány év alatt fejeznek be.

A 4iG nemzetközi kötvénykibocsátást tervez, és később a tőkebevonást is mérlegelni fogja (a kötvények hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tőkéhez részvények értékesítésével lehet hozzájutni – a szerk.). Továbbra is az EBITDA-t és az árbevételt figyelik a növekedés fő indikátoraiként. 2025 negyedik negyedéve lehet a legjobb háromhavi periódusuk. Középtávon 1000 milliárd forint éves árbevétel a cél, később 1500 milliárd.

Az idei harmadik negyedév lehet a cég eddigi legjobb háromhavi periódusa

Az űr- és védelmi szegmensben is a konszolidálás a cél, majd felkészítés a növekedésre. Akárcsak a frissen megszerzett Rábánál, mely tranzakció pénzügyi zárása még nem történt meg. A cseh CSG csoporttal együtt kezdődik a szakmai fejlesztés. A győri központú vállalat tőzsdén jegyzett cég marad, nincs is más választásuk. Hosszútávon ez változhat, erről majd a megfelelő időpontban adnak tájékoztatást. A Rábát eddig nem sikerült senkinek rendbe tennie, de a 4iG többek között globális ernyőt képes nyújtani a volt állami többségi tulajdonú cégnek.

2026-ra még nem adtak ki pénzügyi iránymutatást, majd a jövő elején, a folyamatban lévő akvizíciók zárásának ismeretében fognak.

Lapunk kérdésére a vezérigazgató elárulta, hogy az üzbegisztáni piacra való belépésének tervénél a kínálkozó alkalom, és az OTP sikeres példája voltak a fő inspiráló okok. Az izraeli befektetés a Spacecomba kisebbségi pénzügyi befektetés, főleg az üzleti kapcsolatok létesítése vezérelte a céget. A vezérigazgató nem lát közvetlen politikai kockázatokat a cég működésére. Az ukrán háború esetleges lezárásával kapcsolatban a vezérigazgató úgy látja, hogy a védelmi ipar termékei iránti kereslet fennmarad.

Pénzügyi kilátások

A 4iG számára a 2025-ös kilátások továbbra is pozitívak, amelyeket a több országra kiterjedő integráció előrehaladása, valamint a digitális kapcsolódás és a védelmi technológiák iránt növekvő kereslet támaszt alá.

Az árbevétel növekedése várhatóan meghaladja a 10 százalékot, amit elsősorban a távközlés (organikus és akvizíciós növekedés) és a közszféra IT-szolgáltatásai támogatnak.

Az EBITDA várhatóan növekedni fog a transzformációs program szinergiahatásainak, valamint az organikus és akvizíciós növekedésnek köszönhetően (Netfone, PR-Telecom, Canal+, úr- és védelmi szegmens).

Terjeszkedési tervek

A 4iG egy kisebb, értékét tekintve nem materiális távközlési infrastruktúra cég akvizíciójának előkészítésével a horvát piacra történő belépését készíti elő. Emellett vizsgálja az üzbegisztáni távközlési piacra akvizícióval való belépés lehetőségét egy helyi szakmai partner bevonásával.

4iG és az IT Park nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá. Ennek célja, hogy megalapozza az üzleti együttműködést, elsősorban az információtechnológia, az innováció, valamint a tudástranszfer területén.

Egy hasonló megállapodás célja, hogy megalapozza a felek közötti esetleges jövőbeni együttműködést a távközlés területén.

A Digital Uzbekistan 2030 egy nemzeti stratégia, amelynek célja a digitális technológiák és infrastruktúra alkalmazása a gyors internethez való hozzáférés bővítésére, a hatékonyság növelésére és az egyenlőtlenségek csökkentésére 2030-ig. Ez jelentős üzleti lehetőséget kínál a 4iG számára.

A 4iG SDT három stratégiai jelentőségű megállapodást írt alá az Egyesült Arab Emírségek védelmi technológiai óriásával, az EDGE Grouppal. Az egyik megállapodás átfogó keretrendszert rögzít a technológia- és tudástranszferre, míg a másik kettő konkrét védelmi rendszerek – UAV, C-UAS, légvédelem és irányítási rendszerek – közös fejlesztését, lokalizálását és értékesítési lehetőségeit foglalja magában. A mostani együttműködések túlmutatnak a hagyományos kereskedelmi kapcsolatokon: közös kutatás-fejlesztésre (co-development), gyártásra és piacépítésre irányulnak.

Az EDGE Közép- és Kelet Európában, a 4iG SDT pedig Afrika piacain érvényesülhet – jelentette be a magyar vállalat még július 17-én.

IT piac

A cég a szolgáltatásként nyújtott (aaS) megoldások iránti nagyobb kereslet kihasználását tervezi. E területen kevés az EU-s fejlesztési forrás, viszont a DIMOP-források megérkezése várható. Továbbra is kedvezőtlenek a piaci körülmények: alacsony a GDP-növekedés, magasak a kamatlábak és magas az államháztartási hiány a cég piacán. Azonban a hosszútávú ügyfeleknek köszönhetően stabil a jövedelem- és a profittermelés.

A fő bevételi hajtóerők: a gondosóra projekt, a Közút és Hungaroring projekt, valamint a Nemzeti Informatikai Eszközkezelési Rendszer (NITEK) és a Wizz Air IT-üzemeltetés.

A cég ambíciói magukban foglalják a mesterséges intelligencia bővítését hazai, és a nemzetközi piacokon egyaránt. Az M&Al ehetőségeket aktívan vizsgálják az energia- és digitális adatelemzési szektorokban. A végső szakaszban lévő akvizíciók révén nem organikus növekedés, valamint kétszámjegyű árbevétel- és EBITDA-bővülés elérése a cél ebben a szegmensben.

Fenntarthatósági vállalások

A 4iG Csoport elkészítette a 2025. évi féléves Konszolidált Fenntarthatósági jelentését a CSRD (ESRS) szabványnak és a Számviteli törvénynek megfelelően. A 4iG Nyrt. 2025-ben megújította az EcoVadis minősítését, 54-ről 60-ra növelve az általános értékelését. Sikerült javítaniuk a minősítésüket mind a Munkaerő és Emberi jogok, mind az Etika, mind pedig a Fenntartható beszerzés területén. A 4iG Csoport magyarországi leányvállalatainak villamosenergiabeszerzése 2025-ben 100 százalékban megújuló energiaforrásból származik.

Összesen 150 573 MWh származási garanciát (Guarantee of Origin, GO) kötöttek le, amely garantálja, hogy minden általuk felhasznált villamos energia megújuló forrásból – nap- és szélenergiából – származik. A 4iG Csoport 2025-ben 2. helyezést ért el a II. nagyvállalati kategóriában az Év Felelős Foglalkoztatója pályázaton. A minősítési folyamat kilenc HRterületet értékelt, többek között:

Juttatási rendszer és képzések: szakmai és nyelvi tréningek, e-learning rendszer, Welcome Day, Padawan GyakornokiProgram.

Egészségmegőrzési programok: 4iG és Care jólléti program egészségbiztosítást nyújt a Csoport valamennyi munkavállalója számára, ahol a 4iG Csoport a szerződő fél.

A Digitális Társadalomért Alapítvány és a ONE Alapítvány programjai, amelyek továbbra is a 4iG Csoport keretein belül működnek.

A 4iG Csoport 20 leányvállalata vonatkozásában 56 tanúsított irányítási rendszert működtet, 11 nemzetközi szabvány alapján, további 8 rendszer bevezetése pedig folyamatban van. A 4iG Csoport szinte minden leányvállalata (9) NIS2 auditált. További 3 leányvállalat auditja folyamatban van, 2 pedig a közeljövőben tervezett.