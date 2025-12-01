A 4iG az akvizíciók befejezésével a szinergiákra összpontosít

Mint arról beszámoltunk, a 4iG kiváló számokkal lepte meg a befektetőket pénteken és nagyszabású tervei vannak a további fejlődésre, terjeszkedésre.
Az elképzeléseket Fekete Péter, a 4iG vezérigazgatója ismertette egy hétfői háttérbeszélgetésen.
Megszűnt a szigetszerű működés
A 4iG tevékenysége számos területre kiterjed, úgymint az IT rendszerintegráció, a telekom – ezen belül a kereskedelmi szegmens és digitális infrastruktúra –, valamint az űr- és védelmi ipar – kezdte beszámolóját Fekete. Ezek a területek most értek össze a három divizíóban, megszűnt az akvizíciók után a szigetszerű működés. Jön a szinergia és az új ügyfelek – érvelt.
Lesz kiegészítő akvizíció a közelgő hetekben, hónapokban a hazai piac konszolidációjában, és a nemzetközi porondon, beleérve új piacokra való belépést is – tette hozzá.
Fontos lesz a nemzetközi infrastruktúra fejlesztése is. Hetekre vannak az EAGLE projektben a szerződéstől majd elindul a kivitelezés, amelyet néhány év alatt fejeznek be.
A 4iG nemzetközi kötvénykibocsátást tervez, és később a tőkebevonást is mérlegelni fogja (a kötvények hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tőkéhez részvények értékesítésével lehet hozzájutni – a szerk.). Továbbra is az EBITDA-t és az árbevételt figyelik a növekedés fő indikátoraiként. 2025 negyedik negyedéve lehet a legjobb háromhavi periódusuk. Középtávon 1000 milliárd forint éves árbevétel a cél, később 1500 milliárd.
Az űr- és védelmi szegmensben is a konszolidálás a cél, majd felkészítés a növekedésre. Akárcsak a frissen megszerzett Rábánál, mely tranzakció pénzügyi zárása még nem történt meg. A cseh CSG csoporttal együtt kezdődik a szakmai fejlesztés. A győri központú vállalat tőzsdén jegyzett cég marad, nincs is más választásuk. Hosszútávon ez változhat, erről majd a megfelelő időpontban adnak tájékoztatást. A Rábát eddig nem sikerült senkinek rendbe tennie, de a 4iG többek között globális ernyőt képes nyújtani a volt állami többségi tulajdonú cégnek.
2026-ra még nem adtak ki pénzügyi iránymutatást, majd a jövő elején, a folyamatban lévő akvizíciók zárásának ismeretében fognak.
Lapunk kérdésére a vezérigazgató elárulta, hogy az üzbegisztáni piacra való belépésének tervénél a kínálkozó alkalom, és az OTP sikeres példája voltak a fő inspiráló okok. Az izraeli befektetés a Spacecomba kisebbségi pénzügyi befektetés, főleg az üzleti kapcsolatok létesítése vezérelte a céget. A vezérigazgató nem lát közvetlen politikai kockázatokat a cég működésére. Az ukrán háború esetleges lezárásával kapcsolatban a vezérigazgató úgy látja, hogy a védelmi ipar termékei iránti kereslet fennmarad.
Pénzügyi kilátások
A 4iG számára a 2025-ös kilátások továbbra is pozitívak, amelyeket a több országra kiterjedő integráció előrehaladása, valamint a digitális kapcsolódás és a védelmi technológiák iránt növekvő kereslet támaszt alá.
Az árbevétel növekedése várhatóan meghaladja a 10 százalékot, amit elsősorban a távközlés (organikus és akvizíciós növekedés) és a közszféra IT-szolgáltatásai támogatnak.
Az EBITDA várhatóan növekedni fog a transzformációs program szinergiahatásainak, valamint az organikus és akvizíciós növekedésnek köszönhetően (Netfone, PR-Telecom, Canal+, úr- és védelmi szegmens).
Terjeszkedési tervek
A 4iG egy kisebb, értékét tekintve nem materiális távközlési infrastruktúra cég akvizíciójának előkészítésével a horvát piacra történő belépését készíti elő. Emellett vizsgálja az üzbegisztáni távközlési piacra akvizícióval való belépés lehetőségét egy helyi szakmai partner bevonásával.
- 4iG és az IT Park nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá. Ennek célja, hogy megalapozza az üzleti együttműködést, elsősorban az információtechnológia, az innováció, valamint a tudástranszfer területén.
- Egy hasonló megállapodás célja, hogy megalapozza a felek közötti esetleges jövőbeni együttműködést a távközlés területén.
A Digital Uzbekistan 2030 egy nemzeti stratégia, amelynek célja a digitális technológiák és infrastruktúra alkalmazása a gyors internethez való hozzáférés bővítésére, a hatékonyság növelésére és az egyenlőtlenségek csökkentésére 2030-ig. Ez jelentős üzleti lehetőséget kínál a 4iG számára.
A 4iG SDT három stratégiai jelentőségű megállapodást írt alá az Egyesült Arab Emírségek védelmi technológiai óriásával, az EDGE Grouppal. Az egyik megállapodás átfogó keretrendszert rögzít a technológia- és tudástranszferre, míg a másik kettő konkrét védelmi rendszerek – UAV, C-UAS, légvédelem és irányítási rendszerek – közös fejlesztését, lokalizálását és értékesítési lehetőségeit foglalja magában. A mostani együttműködések túlmutatnak a hagyományos kereskedelmi kapcsolatokon: közös kutatás-fejlesztésre (co-development), gyártásra és piacépítésre irányulnak.
Az EDGE Közép- és Kelet Európában, a 4iG SDT pedig Afrika piacain érvényesülhet – jelentette be a magyar vállalat még július 17-én.
IT piac
A cég a szolgáltatásként nyújtott (aaS) megoldások iránti nagyobb kereslet kihasználását tervezi. E területen kevés az EU-s fejlesztési forrás, viszont a DIMOP-források megérkezése várható. Továbbra is kedvezőtlenek a piaci körülmények: alacsony a GDP-növekedés, magasak a kamatlábak és magas az államháztartási hiány a cég piacán. Azonban a hosszútávú ügyfeleknek köszönhetően stabil a jövedelem- és a profittermelés.
A fő bevételi hajtóerők: a gondosóra projekt, a Közút és Hungaroring projekt, valamint a Nemzeti Informatikai Eszközkezelési Rendszer (NITEK) és a Wizz Air IT-üzemeltetés.
A cég ambíciói magukban foglalják a mesterséges intelligencia bővítését hazai, és a nemzetközi piacokon egyaránt. Az M&Al ehetőségeket aktívan vizsgálják az energia- és digitális adatelemzési szektorokban. A végső szakaszban lévő akvizíciók révén nem organikus növekedés, valamint kétszámjegyű árbevétel- és EBITDA-bővülés elérése a cél ebben a szegmensben.
Fenntarthatósági vállalások
A 4iG Csoport elkészítette a 2025. évi féléves Konszolidált Fenntarthatósági jelentését a CSRD (ESRS) szabványnak és a Számviteli törvénynek megfelelően. A 4iG Nyrt. 2025-ben megújította az EcoVadis minősítését, 54-ről 60-ra növelve az általános értékelését. Sikerült javítaniuk a minősítésüket mind a Munkaerő és Emberi jogok, mind az Etika, mind pedig a Fenntartható beszerzés területén. A 4iG Csoport magyarországi leányvállalatainak villamosenergiabeszerzése 2025-ben 100 százalékban megújuló energiaforrásból származik.
Összesen 150 573 MWh származási garanciát (Guarantee of Origin, GO) kötöttek le, amely garantálja, hogy minden általuk felhasznált villamos energia megújuló forrásból – nap- és szélenergiából – származik.
A 4iG Csoport 2025-ben 2. helyezést ért el a II. nagyvállalati kategóriában az Év Felelős Foglalkoztatója pályázaton. A minősítési folyamat kilenc HRterületet értékelt, többek között:
- Juttatási rendszer és képzések: szakmai és nyelvi tréningek, e-learning rendszer, Welcome Day, Padawan GyakornokiProgram.
- Egészségmegőrzési programok: 4iG és Care jólléti program egészségbiztosítást nyújt a Csoport valamennyi munkavállalója számára, ahol a 4iG Csoport a szerződő fél.
- A Digitális Társadalomért Alapítvány és a ONE Alapítvány programjai, amelyek továbbra is a 4iG Csoport keretein belül működnek.
A 4iG Csoport 20 leányvállalata vonatkozásában 56 tanúsított irányítási rendszert működtet, 11 nemzetközi szabvány alapján, további 8 rendszer bevezetése pedig folyamatban van. A 4iG Csoport szinte minden leányvállalata (9) NIS2 auditált. További 3 leányvállalat auditja folyamatban van, 2 pedig a közeljövőben tervezett.