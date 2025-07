A 4iG Csoport megvásárolja a Netfone Telecomot

Az akvizíciót követően a Netfone Telecom Kft. önálló vállalatként működik tovább, miközben a 4iG Csoport a továbbiakban is biztosítja a működéshez szükséges hálózati infrastruktúrát, technológiai támogatást és pénzügyi stabilitást. A tranzakció nem érinti a Netfone Telecom ügyfeleit, a szolgáltatásokat továbbra is változatlan formában vehetik igénybe.

A Netfone Telecom Kft. a One Magyarország nagykereskedelmi partnereként – többek között – a vállalat hálózati infrastruktúráját használja szolgáltatásai biztosításához. A felek együttműködése – a tranzakció lezárását követően – a 4iG Csoporton belül folytatódik. Az akvizíció egy agilis, ügyfélközpontú és hatékonyan működő szolgáltatóval egészíti ki a 4iG távközlési portfólióját. A Netfone Telecom Kft. több, mint 10 éves tapasztalata és ügyfélköre új lehetőségeket nyit a szolgáltatások fejlesztésében.

