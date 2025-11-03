A 4iG elnöke az egyiptomi elnökkel tárgyalt a digitális együttműködésről

A látogatás során a delegáció eredményes megbeszéléseket folytatott Abdel Fattah el-Sisi egyiptomi elnökkel Magyarország és Egyiptom között a digitális infrastruktúra területén történő együttműködések megerősítéséről.

A tárgyalások középpontjában a 4iG és a Telecom Egypt interkontinentális tengeralatti adatkábel-beruházása állt, amely Egyiptomot és Albániát köti majd össze közvetlenül. Az így létrejövő stratégiai adatfolyosó a Nyugat Balkánon keresztül Európát kapcsolja össze Kelet-Afrikával, Ázsiával és a Közel-Kelettel. A beruházás célja, hogy hozzájáruljon a térség digitális átalakulásához és adatkapacitásainak bővítéséhez. A felek a megbeszélések alkalmával további lehetőségeket is vizsgáltak száloptikai hálózatok kiépítése és az adatközpontok fejlesztése terén.

A 4iG Csoport számára a partnerség kiemelt stratégiai jelentőségű, és a vállalatcsoport elkötelezett abban, hogy hosszú távú, tudásalapú együttműködések révén erősítse Magyarország és Egyiptom gazdasági kapcsolatait.