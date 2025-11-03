2p

Vállalatok 4iG Digitalizáció Jászai Gellért Orbán Viktor

A 4iG elnöke az egyiptomi elnökkel tárgyalt a digitális együttműködésről

mfor.hu

Jászai Gellért – úgyis mint a Nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet – Orbán Viktor delegációjának tagjaként részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitó ünnepségén.

A látogatás során a delegáció eredményes megbeszéléseket folytatott Abdel Fattah el-Sisi egyiptomi elnökkel Magyarország és Egyiptom között a digitális infrastruktúra területén történő együttműködések megerősítéséről.

A tárgyalások középpontjában a 4iG és a Telecom Egypt interkontinentális tengeralatti adatkábel-beruházása állt, amely Egyiptomot és Albániát köti majd össze közvetlenül. Az így létrejövő stratégiai adatfolyosó a Nyugat Balkánon keresztül Európát kapcsolja össze Kelet-Afrikával, Ázsiával és a Közel-Kelettel. A beruházás célja, hogy hozzájáruljon a térség digitális átalakulásához és adatkapacitásainak bővítéséhez. A felek a megbeszélések alkalmával további lehetőségeket is vizsgáltak száloptikai hálózatok kiépítése és az adatközpontok fejlesztése terén.

A 4iG Csoport számára a partnerség kiemelt stratégiai jelentőségű, és a vállalatcsoport elkötelezett abban, hogy hosszú távú, tudásalapú együttműködések révén erősítse Magyarország és Egyiptom gazdasági kapcsolatait.

Gyros

Gondok voltak a tisztasággal, ezért országos razzia indul a gyrososoknál

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben.

Omoda

Berobbantak a magyar piacra a kínai autók, terjeszkedik a forgalmazó

Megkezdte a terjeszkedést a közép-kelet-európai régióban az Omoda és Jaecoo autómárka magyarországi importőre, a Genius Automotive Europe Kft.: október végén elindította a romániai piacon a kínai Chery Group két márkájának forgalmazását, decemberben pedig Bulgáriában vezeti be őket – tájékoztatta a társaság az MTI-t.

Ütközőzóna lettünk: nemcsak a Temuval, hanem a török, lengyel és cseh szereplőkkel is meg kell küzdenünk

Erősen mínuszos a magyarországi digitális kereskedelmi forgalom. Ez azt jelenti, hogy jóval több pénz áramlik ki az országból a külföldi webshopokban elvásárolt forintjainkból, mint amennyi beérkezik a hazai tulajdonú, online áruházakban elköltött összegekből. Magyarországon nemcsak a kínai szereplőkkel kell megküzdenünk, hanem a régiós passzátszelet fújó cseh és lengyel versenytársakkal is.

Nagy felvásárlásra készülhet a Netflix, az HBO-t is bekebelezheti

A Reuters értesülései szerint a Netflix mérlegeli a Warner Bros Discovery stúdió- és streaming üzletágának megvásárlását.

Újabb pénzvisszafizetési garanciát vállal a MÁV

Helyjegyesek, figyelem! Visszakaphatják a pénzüket a MÁV-tól

Felelősséget vállal a MÁV most már nemcsak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is: november 1-jétől 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de az a kocsi bármilyen okból nem tud közlekedni az adott vonatban.

Győr Tamás

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramokkal igyekszik a kormányzat és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) élénkíteni a kkv-k beruházási kedvét. A hitelpiac növekedése azonban nem csak a kamatokon múlik – mondja Győr Tamás, a CIB Bank kkv üzletágának igazgatója. 

Eladta ausztriai szállodáit a Hunguest Hotels

A vállalat befejezi 2021-ben megkezdett portfóliótisztítási stratégiájának végrehajtását és értékesíti két ausztriai, szezonálisan működő, fürdőkapcsolattal nem rendelkező hegyvidéki szállodáját Heiligenblut am Großglocknerben. 

Megérkezett az Apple-re is az OTP Szép Kártyája

Az OTP Bank új fejlesztésének köszönhetően az OTP Szép kártyával már digitálisan is lehet fizetni, ami még kényelmesebbé teszi a mindennapi használatot. Az androidos indulást követően október 28-tól már Apple eszközökre is megérkezett a Szép-kártya-digitalizáció. A plasztikkártya változatlanul használható.

Durván visszaeseett a Tesco-dolgozók létszáma

Több mint 600 fővel csökkent a Tesco létszáma egy hónap alatt a nyáron.

Fontos változtatásra készül a kormány, ennek sokan örülni fognak

A magyar kkv-k járnak jól.  

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

