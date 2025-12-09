A 4iG fontos üzletrészeket vásárol

A szerződés értelmében a 4iG IT a Mobil Adat Holding Zrt.-től és a SHOAL Vagyonkezelő Zrt.-től egyaránt 45-45 százalékos tulajdonrészt szerez a hatósági jóváhagyásokat követően – áll a 4iG sajtóközleményében.

A 2012-ben alapított Mobil Adat Kft. fő tevékenysége a biztonságos adatkommunikáció: online pénztárgépek, POS-berendezések, töltőállomások, automaták és más, valós idejű adatkapcsolatot igénylő IoT-eszközök adatkommunikációjának biztosítása. A vállalat a saját fejlesztésű, a telekommunikációs piacon egyedülálló felhőalapú integrált SIM és IoT menedzsment platformra épülő, rugalmas és skálázható technológiai megoldásokat kínál, technológiai tanácsadást és fejlesztési támogatást nyújt partnereinek.

„A Mobil Adat Kft. felvásárlása újabb fontos mérföldkő a 4iG Csoport digitális szolgáltatási stratégiájában. A menedzselt adatátviteli és IoT-szolgáltatások integrációjával olyan portfóliót építünk, amely a szenzoroktól az adatközpontig képes egységes, nagy rendelkezésre állású megoldásokat nyújtani ügyfeleinknek. Az akvizíció a vállalatcsoporton belül is jelentős keresztértékesítési lehetőségeket teremt: a Mobil Adat specializált IoT-megoldásai jól kiegészítik a One Magyarország távközlési és felhőszolgáltatásait, amelyeket így még szélesebb körben és hatékonyabban tudunk érvényesíteni. Meggyőződésünk, hogy az akvizíció tovább erősíti pozíciónkat a magyar és régiós IoT-piacon, és új növekedési lehetőségeket nyit meg a vállalatcsoport számára.” – mondta Radó Gábor, a 4iG Informatikai Zrt. vezérigazgatója.



Fotó: 4iG

A Mobil Adat SIM-kártya menedzsment és dedikált M2M megoldások területén szerzett több mint egy évtizedes szakértelme kiegészíti a 4iG Csoport telekommunikációs és IT-rendszerintegrációs szolgáltatásait, a cég technológiai megoldásai pedig szervesen illeszkednek a 4iG IT ügyfélkapcsolati és rendszerintegrációs szolgáltatásaihoz. A bővülő portfólió új lehetőségeket nyit az ipari, önkormányzati és intézményi adatkommunikációs felhasználásokban: stabilabb adatkapcsolatokat nyújthat különösen a flottairányítási, közmű- és biztonsági rendszerek esetében. A Mobil Adat fejlett SIM- és IoT menedzsment platformja a felvásárlást követően cégcsoportszinten is integrálható lesz, támogatva a One Magyarország jövőbeli IoT-szolgáltatásait, valamint a digitális infrastruktúra további fejlesztését.

A terjeszkedés nemcsak üzleti előnyt, hanem cégcsoport szintű technológiai szinergiákat is kínál, hiszen a 4iG Csoport hazai és nyugat-balkáni tagvállalatai közösen olyan komplex, integrált adatkommunikációs és IoT-megoldásokat nyújthatnak, amelyek hozzájárulnak a regionális vállalatok digitális átalakulásához.