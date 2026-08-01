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Vállalatok 4iG

A 4iG is lépéseket tesz az energiatakarékosságért

mfor.hu

A kritikus infrastruktúra működtetéséről is írtak.

A 4iG Csoport az energiaellátási helyzet alakulására reagálva már a hét elején megkezdte a fogyasztáscsökkentő intézkedések előkészítését, amelyeket péntektől a vállalatcsoport életbe léptetett – áll a szerkesztőségünknek megküldött közleményben.

Mint írták, a csoport vállalatai üzemeltetik a hazai kritikus digitális és hírközlési infrastruktúra meghatározó részét. Az adatközpontok és hírközlési hálózatok folyamatos működését haváriahelyzetben tartalék áramellátás, folyamatos rendszerfelügyelet és kibővített stratégiai üzemanyagkészlet biztosítja.

A vállalatcsoport munkanapokon, a kritikus fogyasztási időszakban, 17:00 és 7:00 óra között megszünteti a helyszíni munkavégzést legnagyobb irodaépületeiben: a munkavállalók hazatérését követően leállítja a központi hűtést, lekapcsolja a világítást, és áramtalanítja a működéshez nem szükséges berendezéseket.  A One Magyarország teljes országos üzlethálózatában leállítják az ügyfélkiszolgáláshoz nem nélkülözhetetlen, nagy fogyasztású marketingeszközöket, LED-falakat és kijelzőket.

Lépnek a védelmi iparban

A védelmi ipari portfólióban a fennálló energiaellátási helyzetre tekintettel, a szokásos éves karbantartási időszakkal összehangoltan, ütemezetten csökkentjük a RÁBA Nyrt. győri üzemének és az Arzenál Fegyvergyár Zrt. kiskunfélegyházi gyárának energiafelhasználását. A két üzemben augusztus 10-én kezdődik meg a korábban tervezett, kéthetes éves karbantartási leállás, amely tovább mérsékli a vállalatcsoport ipari villamosenergia-felhasználását.

A 4iG Csoport készen áll további fogyasztáscsökkentő intézkedések és átmeneti működési korlátozások bevezetésére, amennyiben azt a villamosenergia-rendszer helyzetének alakulása indokolja – tették hozzá.

A 4iG Csoport vállalatai üzemeltetik a hazai kritikus digitális és hírközlési infrastruktúra meghatározó részét. Az általuk működtetett adatközpontok és hírközlési hálózatok folyamatos rendelkezésre állása alapvető jelentőségű Magyarország digitális működőképessége, valamint a lakossági, üzleti, kormányzati és intézményi szolgáltatások folyamatossága szempontjából.

A 4iG Csoporthoz tartozó 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által kijelölt kritikus szervezet, az általa üzemeltetett adatközpontok és hírközlési hálózatok pedig kritikus infrastruktúrának minősülnek. Ebből fakadóan az adatközpontok villamosenergia-felhasználásának korlátozása nem várható, folyamatos, biztonságos és zavartalan működésüket a rendkívüli energiaellátási helyzetben is biztosítani kell.

Mint írták, a csoport távközlési vállalatai az előre nem látható haváriahelyzetek és áramkimaradások kezelésére is felkészültek. Folyamatos rendszerfelügyelettel és tartalék áramellátást biztosító generátorokkal gondoskodnak arról, hogy a hálózatok és az alapvető távközlési szolgáltatások egy esetleges áramkimaradás idején is működőképesek maradjanak. A vészhelyzeti működés biztonságának további erősítése érdekében a vállalatcsoport kibővítette a generátorok működtetéséhez szükséges stratégiai üzemanyagkészletét, így haváriahelyzetben a szokásos tartalékokon felül további üzemanyag-mennyiség áll rendelkezésre.

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