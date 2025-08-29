Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok 4iG Telekom

A 4iG kizárólagos tulajdonába került a PR-Telecom

mfor.hu

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közlemény szerint lezárult a PR-Telecom Zrt. megvásárlására vonatkozó tranzakció, amelynek eredményeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. megszerezte a regionális távközlési szolgáltató 100 százalékos tulajdonrészét.

A több mint 25 éves múlttal rendelkező, magyar tulajdonú PR-Telecom Zrt. hálózata 10 vármegyében, közel 200 településen 236 ezer háztartást ér el, a vállalat több mint 50 ezer előfizetőt szolgál ki vezetékes – televízió, internet és telefon – szolgáltatásaival. Az akvizícióval a 4iG Csoport saját tulajdonú vezetékes infrastruktúrája jelentősen bővült: a tranzakció révén közel 3800 kilométer hálózattal, ezen belül mintegy 1000 kilométernyi optikai felhordó- és 800 kilométernyi optikai lefedő hálózati szakasz került a társaság tulajdonába.

Töltekeznek
Töltekeznek
Fotó: 4iG

A felvásárlás lehetővé teszi, hogy a Cégcsoport egyes szolgáltatási területeken kiváltsa az idő- és forrásigényes hálózatbővítési beruházásokat, miközben tovább erősíti meghatározó pozícióját a vezetékes szolgáltatási szegmensben. Az akvizíció a későbbiek során lehetőséget teremt olyan konvergens, vezetékes és mobil előfizetéseket kombináló csomagok bevezetésére is, amelyek egyesítik a vezetékes és mobil előfizetéseket, biztosítva a PR-Telecom ügyfelei számára a magas színvonalú, széleskörű szolgáltatásválasztékot.

A PR-Telecom Zrt. korábbi tulajdonosai a jövőben is részt vesznek a társaság irányításában. A vezérigazgatói feladatokat Szunyoghné Fojt Marina látja el, míg az operatív igazgató Fojt Zoltán marad.

  • A 4iG Nyrt. leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. 2024 júliusában adásvételi szerződést kötött a jelentős regionális lefedettséggel rendelkező PR-Telecom Zrt. megvásárlására.
  • A Gazdasági Versenyhivatal a tranzakcióhoz szigorú feltételek mellett, idén júliusban adta meg a jóváhagyását. A jogi és pénzügyi zárási feltételek teljesítését követően az ügylet a mai napon lezárult, így a PR-Telecom Zrt. 100 százalékban a 4iG Távközlési Holding tulajdonába került.
  • Az akvizícióval a 4iG Csoport tovább erősíti meghatározó szerepét a hazai távközlési szektorban, bővítve ügyfélkörét és infrastruktúráját.
  • A tulajdonosváltás a PR-Telecom Zrt. által nyújtott szolgáltatások folyamatosságát nem befolyásolja, az előfizetők továbbra is változatlan formában vehetik igénybe a társaság szolgáltatásait.

 

A BKV nem talált hibát

A BKV nem talált hibát

A BKV egyik autóbuszán sem talált az utasok biztonságát bármilyen módon veszélyeztető hibát azon a rendkívüli flottaellenőrzésen, amelyet a főpolgármester kérésére az augusztusi tűzesetek után rendelt el a társaság.

MBH Jelzálogbank

Kilőtt az MBH Jelzálogbank adózás előtti nyeresége

Az MBH Jelzálogbank 2025 első fél évében 6 859 millió forint adózás előtti eredményt ért el, amely 64,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi eredményt, és 128,6 százalékkal múlja felül a 2024 második félévi számokat.

A veszteség ellenére is nagyon jól ment a 4iG-nak az első félévben

350 milliárdos forgalom a 4iG-nál

Kiemelkedő pénzügyi teljesítményről jelentett a cégcsoport.

Elégedett lehet az MBH Bank első félévi eredményeivel

Szilárd pénzügyi pozícióval zárta az idei év első hat hónapját az MBH Bank: mérlegfőösszege 12 452 milliárd forint volt a félév végén, az aktív hitelezési tevékenységnek köszönhetően pedig a lakossági bruttó hitelállomány 10 százalékkal, a vállalati szegmens bruttó hitelállománya 5,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Fordulat: engedélymódosítást kér a debreceni CATL

Környezetkímélőbb és energiahatékonyabb megoldásokat kíván alkalmazni debreceni gyárában a CATL, ezért a cég környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz – közölte a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (CATL Debrecen) csütörtökön az MTI-vel.

Azonnali hatállyal elküldték a magyar SAP vezérigazgatóját

2019 óta látta el a tisztséget. 

Elszomorító ítéletet mondtak Budapestről

Elszomorító ítéletet mondtak Budapestről

Élmezőnyben van, ám rengeteg a kihívás.

Regionális központ érkezhet Magyarországra? Bejelentést tett a 4iG

Regionális központ érkezhet Magyarországra? Bejelentést tett a 4iG

Szándéknyilatkozatot írtak alá.

Putyin bírósága lesújtott a Google-re és a Wikipédiára

Putyin bírósága lesújtott a Google-re és a Wikipédiára

A moszkvai bíróság bűnösnek találta a céget, illetve a Wikipédia működtetéséért felelős alapítványt az orosz törvények megsértésében – közölte kedden a bíróság sajtószolgálata.

Erre rárepült a Wizz Air

Erre rárepült a Wizz Air

Új főszponzort kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség: a Wizz Air támogatja a férfi A-válogatottat a világbajnoki selejtezők előtt.

