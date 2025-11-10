3p
Vállalatok 4iG

A 4iG műholdpálya-használati szerződést írt alá

mfor.hu

A 4iG SDT a műholdpályához tartozó frekvenciaerőforrásokat is az Eutelsattól bérli majd, ezért a most megkötött szerződés kulcsfontosságú lépés a HUSAT műholdprogram megvalósításában.

 

A 4iG SDT, űr és védelmi ipari vállalat és a francia Eutelsat, Európa egyik vezető többpályás műholdas szolgáltatója műholdpálya- és frekvenciahasználati szerződést írtak alá a HUSAT program geostacionárius távközlési műholdja, a HUGEO pályapozíciója és a hozzá kapcsolódó frekvenciahasználati jogok biztosításáról. Az Eutelsattal 2025 augusztusában kötött kötelező érvényű Együttműködési Megállapodást (MoU) követően aláírt szerződés a HUSAT program megvalósításának új szakaszát nyitja meg – áll a cég sajtóközleményében. 

A szerződés értelmében az Eutelsat 15 évre kizárólagos licencet biztosít a 4iG SDT számára a szerződésben meghatározott geostacionárius pályapozíció használatára és az ahhoz tartozó frekvenciaerőforrásokra, ami lehetővé teszi, hogy a 4iG SDT a felbocsátást követően ezen az orbitális pályán üzemeltesse a HUGEO telekommunikációs műholdat. A pontos pályapozíciót és frekvencia jogokat, valamint a műholdak által lefedett területeket a vállalatok a szerződésben foglaltak szerint bizalmasan kívánják kezelni.

„Együttműködésünk az Eutelsattal a HUSAT műholdprogram megvalósításának következő meghatározó mérföldkövét jelenti, emellett nemzetközileg is tovább erősíti a 4iG vállalatcsoport vezető technológiai szerepét a régióban. Ez a megállapodás is aláhúzza, hogy a magyar űripari törekvéseket és műholdprogramot a legnagyobb szereplők is elismerik, illetve lehetőséget látnak a partnerségre” – mondta Dr. Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója.

Egyre közelebb a műholdprogram megvalósításához
Egyre közelebb a műholdprogram megvalósításához
Fotó: 4iG

Az Eutelsat több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik a műholdüzemeltetésben, jelenleg 34 geostacionárius és mintegy 600 alacsony pályás műholddal biztosít műholdas kommunikációs szolgáltatásokat világszerte, együttműködésben a nemzetközi és a francia szabályozó hatóságokkal.

A HUSAT program a legnagyobb magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban. A HUSAT keretében a 4iG S&D egy geostacionárius pályán keringő telekommunikációs műholdat (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő, nagyfelbontású földmegfigyelési műholdat (HULEO) tervez 2032-ig pályára állítani és a műholdak élettartama során üzemeltetni.

A két vállalat közötti hosszú távú technológiai partnerség biztosítja Magyarország helyét Európa űripar térképén és új távlatokat nyithat a hazai műholdas technológiák fejlődésében. Hozzájárul a 4iG Csoport műholdas infrastruktúrájának kiépítéséhez, a digitális szuverenitás megteremtéséhez és a földmegfigyelési és következő generációs távközlési szolgáltatások kialakításához.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már 5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a fix 3 százalékos hitelt

Már 5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a fix 3 százalékos hitelt

Soha nem látott roham indult az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett. A kedvezményes konstrukció újraindította a vállalati hitelezést, rekord szintre emelve a hitelkeresletet – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)

Még vizsgálják az ajkai erőműben történt súlyos baleset körülményeit

Veolia: még vizsgálják a Bakonyi Erőműben történt baleset körülményeit.  

Mészáros Lőrinc nem foglalkozik Magyar Péterrel, és nem hisz a hatvanpusztai zebrákban

Mészáros Lőrinc nem foglalkozik Magyar Péterrel, és nem hisz a hatvanpusztai zebrákban

Hosszú interjút adott az Indexnek Mészáros Lőrinc, Magyarország leggazdagabb embere.

Megőrültek érte a vásárlók: ismét kapható a Lidlben a legendás Tisza cipő

A Lidl Magyarország és a Tisza Cipő legendás közös sneakere visszatér: a vásárlók érdeklődésének köszönhetően november 10-től egy héten át ismét előrendelhető lesz a különleges cipő. A limitált kiadású sneakert ezúttal is a Lidl Plus alkalmazáson keresztül lehet majd megrendelni.

Jászai

Az űr- és védelmi ipari együttműködésről tárgyalt a 4iG-vezér Washingtonban

A 4iG elnöke szerint a washingtoni vizit mérföldkő.

Paks

38 milliárdért vesz nukleáris üzemanyagot Paks az amerikaiaktól

A magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében november 7-én szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company. Ennek értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal – közölte az MVM Csoport.

Berúgta az Otthon Start az ajtót az OTP-nél

Berúgta az Otthon Start az ajtót az OTP-nél

Kiváló kilenc hónap van az OTP mögött, bár a kormányzati terhek tovább emelkedtek. Az Otthon Start miatt ötször annyi lakáshitelt igényeltek szeptemberben, mint augusztusban. 

Orosz és ukrán adóemelések is nehezítették az OTP dolgát

Orosz és ukrán adóemelések is nehezítették az OTP dolgát

Közzétette az első három negyedévre vonatkozó üzleti adatai az OTP-csoport a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Hernádi Zsoltot Washingtonban érte a hír: eredményben ugyanott van a cége, mint egy éve

Hernádi Zsoltot Washingtonban érte a hír: eredményben ugyanott van a cége, mint egy éve

Erős harmadik negyedévet zárt a MOL-csoport, ugyanakkor az új kihívások tükrében a vállalat felülvizsgálta év végi eredmény előrejelzését – írja a vállalat a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent tájékoztatóban.

Reménysugar a palackvisszaváltással küzdőknek: itt van a MOHU új automatája

Nem kell majd egyesével rakosgatni?

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168