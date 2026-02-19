4p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Vállalatok 4iG

A 4iG stratégiai együttműködésre lép az e& PPF Telecom Grouppal

mfor.hu

A 4iG Nyrt. és az e&PPF Telecom Group B.V. előzetes megállapodást írt alá hosszú távú stratégiai partnerség létrehozására. A pénzmozgással nem járó részvénycsere ügylet keretében a 4iG Távközlési Holding legfeljebb 49 százalékos részesedéssel a CETIN Hungary meghatározó stratégiai részvényesévé válhat.

A 4iG Csoport bejelentette, hogy a távközlési infrastruktúra területén stratégiai partnerség létrehozását készíti elő, amely – az átvilágítás lezárását, a végleges jogi dokumentáció aláírását, valamint a szükséges részvényesi és hatósági jóváhagyások megszerzését követően – Magyarország egyik legjelentősebb ilyen tranzakciójává válhat. A tranzakció célja, hogy a vállalatcsoport kiaknázza portfóliójában rejlő értéktöbbletet, illetve hosszú távon költséghatékonyabb és jövedelmezőbb infrastruktúra-üzemeltetési modellt alakítson ki – közölte a 4iG.

Az e& PPF Telecom Grouppal aláírt előzetes, nem kötelező érvényű megállapodás két jelentős tranzakciót vázol fel: a 4iG kisebbségi részesedést értékesíthet a vezetékes hálózati infrastruktúrájában, miközben stratégiai tulajdont szerezhet Magyarország egyik legnagyobb mobilinfrastruktúra-vállalatában, a CETIN Hungary-ben.

A 4iG egyre több partnerrel koccinthat
A 4iG egyre több partnerrel koccinthat
Fotó: 4iG

2Connect: prémium vezetékes infrastruktúra-vállalat

A tervezett tranzakciók keretében az e& PPF Telecom Group 38 százalékos kisebbségi részesedést szerezhet a 2Connectben, az ügylet mellett pedig az egyesült arab emírségekbeli szuverén befektetési alap további 11 százalékos részesedést vásárolhat a társaságban. A tranzakciók lezárását követően a 4iG megtartja többségi irányító pozícióját a 2Connect felett.

CETIN Hungary: belépés a mobilinfrastruktúra-piacra

A részvénycsere ügylet keretében a 4iG Csoport távközlési leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. legfeljebb 49%-os meghatározó stratégiai részesedést szerezhet a CETIN Hungaryben, amelynek részvényesei között az e& PPF Telecom Group mellett a szingapúri szuverén befektetési alap, a GIC Private Limited is megtalálható. A 4iG számára ez a lépés különösen értékes, mivel távközlési szolgáltatója, a ONE Magyarország jelenleg nem rendelkezik saját mobilinfrastruktúrával, így a CETIN-részesedés megszerzése esetén a csoport kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb infrastruktúra-portfóliót alakíthat ki.

Infrastruktúra-konszolidáció – több százmilliárd forintos megtakarítás

A tranzakciók egyik legjelentősebb eleme a részvénycsere ügylet kapcsán kialakítható konvergens üzemeltetési modell. A kereszttulajdonlásra épülő és multi-tenant – azaz több kereskedelmi szereplő kiszolgálásra épülő – együttműködés révén az infrastruktúra-vállalatok jelentős méretgazdaságossági előnyt érhetnek el. Az új működési modell lehetővé teheti, hogy a ONE Magyarország és a Yettel Magyarország közös infrastruktúra-vállalatokra támaszkodjanak, miközben a szolgáltatók a piacon az ügyfelekért továbbra is önállóan, egymástól teljesen függetlenül versenyezve működnek. A kapcsolódó nagykereskedelmi megállapodások eredményeként a Yettel Magyarország a 2Connect országos vezetékes hálózatát használva 2026 második felétől megkezdheti belépését szolgáltatásaival a vezetékes szélessávú piacra, míg a ONE várhatóan 2028-tól használhatja a CETIN mobil rádiós infrastruktúráját. Az új modell mindkét infrastruktúra-vállalat számára jelentős éves működési költségszinergiákat biztosíthat, miközben további értéknövelő hatást jelent, hogy a 4iG és az e& PPF Telecom Group tulajdonosként közvetlenül részesülhet az infrastruktúra-eszközök működéséből származó bevételekből és eredményekből.

A tranzakciók zárásának feltétele az átvilágítás sikeres lezárása, a végleges tranzakciós dokumentáció aláírása, továbbá a szükséges részvényesi és hatósági jóváhagyások megszerzése. Ennek megfelelően a tranzakciók zárása 2027 elején várható.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A K&H Bank 2025-ben 132 milliárd forint nettó nyereséget ért el

A K&H Bank 2025-ben 132 milliárd forint nettó nyereséget ért el

A bank 100 milliárd forint bank- és extraprofitadót fizetett be.

Lévai Bálint és Somkuti András a Netlock tulajdonosai

Új vállalkozást indítottak a BioTechUSA és a Docler Holding vezérei

A cél egy olyan globális technológiai brand felépítése, amely a digitális tartalmak hitelességére és a bizalom visszaépítésére ad választ az AI és a deepfake korszakában.

Az MNB megtoltotta a KM Szigma jogosulatlan követelésvásárlásait

Az MNB megtiltotta a KM Szigma jogosulatlan követelésvásárlásait

A vizsgálat eddigi adatai szerint a társaság a felügyelet engedélye nélkül engedményezési szerződéssel vásárolt meg egy több ezer darab lejárt, fedezetlen követelést tartalmazó csomagot. A társaság a követelések behajtása iránt is intézkedett.

Máris tárgyal a gödi Samsung a most alakult szakszervezetével

Máris tárgyal a gödi Samsung a most alakult szakszervezetével

Korábban nem működött szakszervezet a koreai cég óriásgyárában.

A mesterséges intelligencia felugrott az üzleti kockázati lista élére

A mesterséges intelligencia felugrott az üzleti kockázati lista élére

Az Allianz Kockázati Barométere szerint az AI a tavalyi 10-ről a 2. helyre került a globális üzleti kockázatok rangsorában.

Kivonultak a tűzoltók a debreceni kínai akkumulátorfólia-gyárhoz

Kivonultak a tűzoltók a debreceni kínai akkumulátorfólia-gyárhoz

Működésbe lépett az oltórendszer a Semcorp üzemében.

Kiderült, ki vásárolja meg az egykori Árpád Kórházat

A Biggeorge cégcsoporthoz tartozó egyik ingatlanalap nyerte meg a múlt hónapban lezajlott nyílt elektronikus árverést, melynek eredményeként a fejlesztő tulajdonába kerül a 4. kerületi Árpád Kórház emblematikus épülete a hozzá tartozó telekkel együtt.

Érdekesen kezdett el mozogni Mészáros Lőrinc cégbirodalma

Érdekesen kezdett mozogni Mészáros Lőrinc cégbirodalma

A felcsúti milliárdos körül szaporodnak a magántőkealapok és egy építőipari cégben is egyedüli tulajdonos lett.

Nők százmilliói szabadulhatnak meg a fájdalomtól: endometriózis elleni gyógyszert fejleszt a Richter

Nők százmilliói szabadulhatnak meg a fájdalomtól: endometriózis elleni gyógyszert fejleszt a Richter

Világszerte 190 millió nőt érint az endometriózis, most immunterápiás gyógyszert fejleszt rá a Richter a FimmCyte-tal. 

A kortizolszint szabályozása és a mentális állóképesség fokozása ashwagandha segítségével

A stressz a mindennapok szerves része. A folyamatos készenlét, a szoros határidők és a döntéshozatali kényszer azonban olyan láthatatlan biológiai folyamatokat indít el a szervezetben, amelyek hosszú távon hatással lehetnek a teljesítőképességre is. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszhat a stresszhormonként emlegetett kortizol egyensúly felborulása is.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168