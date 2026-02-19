A 4iG stratégiai együttműködésre lép az e& PPF Telecom Grouppal

A 4iG Csoport bejelentette, hogy a távközlési infrastruktúra területén stratégiai partnerség létrehozását készíti elő, amely – az átvilágítás lezárását, a végleges jogi dokumentáció aláírását, valamint a szükséges részvényesi és hatósági jóváhagyások megszerzését követően – Magyarország egyik legjelentősebb ilyen tranzakciójává válhat. A tranzakció célja, hogy a vállalatcsoport kiaknázza portfóliójában rejlő értéktöbbletet, illetve hosszú távon költséghatékonyabb és jövedelmezőbb infrastruktúra-üzemeltetési modellt alakítson ki – közölte a 4iG.

Az e& PPF Telecom Grouppal aláírt előzetes, nem kötelező érvényű megállapodás két jelentős tranzakciót vázol fel: a 4iG kisebbségi részesedést értékesíthet a vezetékes hálózati infrastruktúrájában, miközben stratégiai tulajdont szerezhet Magyarország egyik legnagyobb mobilinfrastruktúra-vállalatában, a CETIN Hungary-ben.

A 4iG egyre több partnerrel koccinthat

Fotó: 4iG

2Connect: prémium vezetékes infrastruktúra-vállalat

A tervezett tranzakciók keretében az e& PPF Telecom Group 38 százalékos kisebbségi részesedést szerezhet a 2Connectben, az ügylet mellett pedig az egyesült arab emírségekbeli szuverén befektetési alap további 11 százalékos részesedést vásárolhat a társaságban. A tranzakciók lezárását követően a 4iG megtartja többségi irányító pozícióját a 2Connect felett.

CETIN Hungary: belépés a mobilinfrastruktúra-piacra

A részvénycsere ügylet keretében a 4iG Csoport távközlési leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. legfeljebb 49%-os meghatározó stratégiai részesedést szerezhet a CETIN Hungaryben, amelynek részvényesei között az e& PPF Telecom Group mellett a szingapúri szuverén befektetési alap, a GIC Private Limited is megtalálható. A 4iG számára ez a lépés különösen értékes, mivel távközlési szolgáltatója, a ONE Magyarország jelenleg nem rendelkezik saját mobilinfrastruktúrával, így a CETIN-részesedés megszerzése esetén a csoport kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb infrastruktúra-portfóliót alakíthat ki.

Infrastruktúra-konszolidáció – több százmilliárd forintos megtakarítás

A tranzakciók egyik legjelentősebb eleme a részvénycsere ügylet kapcsán kialakítható konvergens üzemeltetési modell. A kereszttulajdonlásra épülő és multi-tenant – azaz több kereskedelmi szereplő kiszolgálásra épülő – együttműködés révén az infrastruktúra-vállalatok jelentős méretgazdaságossági előnyt érhetnek el. Az új működési modell lehetővé teheti, hogy a ONE Magyarország és a Yettel Magyarország közös infrastruktúra-vállalatokra támaszkodjanak, miközben a szolgáltatók a piacon az ügyfelekért továbbra is önállóan, egymástól teljesen függetlenül versenyezve működnek. A kapcsolódó nagykereskedelmi megállapodások eredményeként a Yettel Magyarország a 2Connect országos vezetékes hálózatát használva 2026 második felétől megkezdheti belépését szolgáltatásaival a vezetékes szélessávú piacra, míg a ONE várhatóan 2028-tól használhatja a CETIN mobil rádiós infrastruktúráját. Az új modell mindkét infrastruktúra-vállalat számára jelentős éves működési költségszinergiákat biztosíthat, miközben további értéknövelő hatást jelent, hogy a 4iG és az e& PPF Telecom Group tulajdonosként közvetlenül részesülhet az infrastruktúra-eszközök működéséből származó bevételekből és eredményekből.