Vállalatok 4iG BÉT

A 4iG teljesen megszerezte az ACE Network céget

mfor.hu

Lezárult a felvásárlás.

A 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. lezárta adásvételi szerződését az ACE Network Zrt. jegyzett tőkéjének – a korábban már megszerzetten felüli – 30 százalékos részvények megszerzésére, az ügylet zárásával a 4iG Informatikai Zrt. az ACE Network 100 százalékos tulajdonosa lett, a 4iG kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján megjelent közleménye szerint.

Az ACE Network hálózati, IT biztonság, kollaborációs és adatközponti infrastruktúra megoldások megvalósításával, üzemeltetésével, automatizálásával, illetve támogatásával foglalkozik.

Az ACE Network Cisco GOLD Integrator és Provider partner, így önálló hatáskörben nyújthat támogatási szolgáltatásokat megrendelőinek. Cisco-n kívül több más gyártó – F5, Palo Alto, HPE, Checkpoint, Juniper, Fortinet, Nokia – képviselője is Magyarországon. Az ACE Network jelenleg 49 főt foglalkoztat, 2024-es árbevétele meghaladta az 10 milliárd forintot.

Korábbi tájékoztatásuk szerint a 4iG 2021. április 14-én zárta azt a tranzakciót, amelynek során már megszerezte az ACE Network jogelődje, a Spacenet Zrt. jegyzett tőkéjének 70 százalékát.

A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik, kedden 3240 forinton zártak, az elmúlt egy évben 1340 és 4965 forint között kereskedtek a társaság részvényeivel.

(MTI)

