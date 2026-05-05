Vállalatok Balásy Gyula Média Reklámkampányok

A Balásy-cégek is menthetik a vagyont, a rendőrség nyomoz

Kedd délután közleményt adott ki a rendőrség arról, hogy Balásy Gyula cégei is érintettek az úgynevezett vagyonkimenekítéssel kapcsolatosan indult eljárásban.

A Facebookon azt írták:

„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen.Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént”.Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytat eljárást.

A közlemény felidézi: a múlt héten keltek szárnyra az első hírek az „egyelőre feltételezett ún. vagyonmenekítéssel kapcsolatban”. Azt is közölték, hogy „a fenti eljárástól függetlenül a KR NNI a cégcsoporttal kapcsolatos, túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt”.

Hogy ez a büntetőeljárás mikor indult, és abban a hűtlen kezeléssel ki gyanúsítható, arról nem közöltek semmit. (A hűtlen kezelések és a túlárazott szerződések logikájából adódóan ilyenkor jellemzően a kifizető oldal felelőssége szokott felmerülni.) Az NNI hozzátette: „a fentieken túl a nyomozás(ok)ról bővebb tájékoztatás nem adható” – írja a 444.hu.

Balásy Gyula hétfőn a Kontrollon adott interjút, amiben felajánlotta az államnak az állítása szerint huszonkét éve épülő cégcsoportját. Erről itt olvashatnak:

Jól haladnak a tárgyalások a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz többségi tulajdonosa és a Mol magyar olajipari vállalat között. A megbeszélések május 16. körül lezárulhatnak – jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter kedden.

A Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) és a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) a Kontroll május 4-i műsorában elhangzott Balásy-interjú kapcsán fejtette ki véleményét. Szerintük a Balásy Gyula által megfogalmazott állítások és a bemutatott működési kép több ponton sem tükrözi a kommunikációs iparág valós működését.

A bértranszparenciáról szóló uniós irányelv hazai jogrendbe való átültetésének folyamata az országgyűlési választások, illetve az ezt követő átmeneti időszak miatt időlegesen megrekedt: immár biztossá vált, hogy a 2026. június 7-i implementációs határidőre nem születik meg a végleges magyar szabályozás. A EY és Trenkwalder közös közleményben arra ösztönzi a hazai cégeket, hogy a bevezetés időpontjától függetlenül kezdjék meg a bértranszparencia-alapelvek mielőbbi alkalmazását.

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója washingtoni tárgyalásain a magyar-amerikai kapcsolatok további mélyítéséről folytatott egyeztetéseket, kiemelt hangsúllyal a vállalatcsoport által korábban megkezdett űripari és védelmi együttműködésekre.

A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet. Ezzel egy időben a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet. A témában a közelmúltban érkezett részvényesi megkeresésekre reagált közleményben a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó, BÉT-en jegyzett Pensum.

Súlyos szennyezést mért a Greenpeace friss mérése a Vértesi Környezetgazdálkodási (VKG) Zrt. telephelye melletti Pénzes-patakban.

A WING Csoporthoz tartozó AKKO Invest: a társaság Igazgatótanácsa Gerő Jánost nevezte ki vezérigazgatónak.

Főszerkesztőt vált az Index. Május közepén távozik posztjáról az eddigi főszerkesztő Fekete-Szalóky Zoltán, aki az elmúlt hat évben vezényelte a kiadvány működését. Az új vezető házon belülről érkezik, május 15-től az eddigi főszerkesztő-helyettes Gedei Norbert veszi át a főszerkesztői posztot – jelentette be a társaság a lapnál ma megtartott dolgozói tájékoztatón. 

Nem teljesíti a kötelezettségeit az egyik pénzintézet: lépett az MNB

A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a River Factoring Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. A felügyelettel együtt nem működő pénzügyi vállalkozás adatszolgáltatásának, főkönyvének és analitikájának összhangját nem biztosította, a szükséges mértékű értékvesztés elszámolását és céltartalék képzését nem igazolta. Vagyoni- és tőkehelyzete így teljes bizonyossággal nem állapítható meg, továbbá jelentős lejárt, de meg nem fizetett kötelezettségei vannak

Emellett fókuszváltásra készülnek.

