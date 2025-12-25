A bécsi repülőjárat nem érte el Budapestet az ünnep előtt

A december 23-ai járat Airbus A220-300 típusú repülőgéppel közlekedett, és az eset oka a repülőgép jégtelenítő rendszerének meghibásodása volt. A gép délután Pozsony térségében várakozó köröket tett, végül 21:56-kor landolt ismét Bécsben – írja a 24.hu a Kurier alapján.

Az Austrian Airélines szóvivője, Andrea Hansal elmondta: „A döntés a visszatérésről azért született, mert Budapesten a javítás rövid időn belül nem lett volna lehetséges. A későbbiekben az utasokat egy másik Air Baltic géppel vittük el Budapestre, így a járat végül rendben teljesítette az útvonalat, bár késéssel.”