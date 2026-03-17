A BioTechUSA cégcsoport vegyes eredményeket ért el tavaly

A BioTechUSA cégcsoport nettó árbevétele 100,9 milliárd forintra nőtt 2025-ben az előző évi 93,7 milliárd forintról, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) ugyanakkor 10,7-ről 5,48 milliárd forintra csökkent a tartósan magas alapanyagárak hatására – közölte a magyar családi tulajdonú vállalat kedden – számol be róla az MTI.

A csaknem 2000 dolgozót foglalkoztató BioTechUSA cégcsoport ebben a környezetben is megőrizte működési stabilitását és piaci pozícióit: 104 országban van jelen, 51 webshopot üzemeltet, Európában 332 fizikai üzlettel rendelkezik és több mint 4800 üzleti partnerrel dolgozik világszerte.

Lévai Bálint, a BioTechUSA cégcsoport tulajdonosa kifejtette: tavaly az étrendkiegészítők és speciális élelmiszerek piacát továbbra is a fehérjeforrások szűk kínálata határozta meg. Tudatos döntés volt, hogy a megemelkedett alapanyagárakat csak részben érvényesítették a fogyasztói árakban, így a rekordárbevétel csökkenő jövedelmezőséggel párosult.

Meghatározó a cégcsoport exporttevékenysége, csaknem 80 milliárd forintnyi összegben értékesítettek országhatáron kívül. Tavaly befejeződtek az elmúlt évek 9 milliárd forint értékű infrastruktúra-fejlesztései – többek között az automatizált logisztikai megoldások, az energetikai beruházások és a shaker logózó üzem –, amelyek a következő időszak hatékonyságnövelésének alapját adják.

A BioTechUSA cégcsoport 2026-ra kedvezőbb üzleti és iparági környezettel számol. A korábbi évek beruházásainak megtérülésével, az automatizált rendszerek és az új gyártókapacitások teljes kihasználásával a vállalat középtávú célja, hogy a magasabb bázison is 10 százalék körüli növekedési pályára álljon.