Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

A BioTechUSA cégcsoport vegyes eredményeket ért el tavaly

A magyar családi vállalkozás árbevétele nőtt, EBITDA-eredménye csökkent 2025-ben.

A BioTechUSA cégcsoport nettó árbevétele 100,9 milliárd forintra nőtt 2025-ben az előző évi 93,7 milliárd forintról, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) ugyanakkor 10,7-ről 5,48 milliárd forintra csökkent a tartósan magas alapanyagárak hatására – közölte a magyar családi tulajdonú vállalat kedden – számol be róla az MTI.

A BioTechUSA-cégcsoport irodaháza
A BioTechUSA-cégcsoport irodaháza
Fotó: BioTechUSA

A csaknem 2000 dolgozót foglalkoztató BioTechUSA cégcsoport ebben a környezetben is megőrizte működési stabilitását és piaci pozícióit: 104 országban van jelen, 51 webshopot üzemeltet, Európában 332 fizikai üzlettel rendelkezik és több mint 4800 üzleti partnerrel dolgozik világszerte.

Lévai Bálint, a BioTechUSA cégcsoport tulajdonosa kifejtette: tavaly az étrendkiegészítők és speciális élelmiszerek piacát továbbra is a fehérjeforrások szűk kínálata határozta meg. Tudatos döntés volt, hogy a megemelkedett alapanyagárakat csak részben érvényesítették a fogyasztói árakban, így a rekordárbevétel csökkenő jövedelmezőséggel párosult.

Meghatározó a cégcsoport exporttevékenysége, csaknem 80 milliárd forintnyi összegben értékesítettek országhatáron kívül. Tavaly befejeződtek az elmúlt évek 9 milliárd forint értékű infrastruktúra-fejlesztései – többek között az automatizált logisztikai megoldások, az energetikai beruházások és a shaker logózó üzem –, amelyek a következő időszak hatékonyságnövelésének alapját adják.

A BioTechUSA cégcsoport 2026-ra kedvezőbb üzleti és iparági környezettel számol. A korábbi évek beruházásainak megtérülésével, az automatizált rendszerek és az új gyártókapacitások teljes kihasználásával a vállalat középtávú célja, hogy a magasabb bázison is 10 százalék körüli növekedési pályára álljon.

Több millió tonna károsanyag kerülhet a levegőbe az idei foci-vb miatt

Több millió tonna károsanyag kerülhet a levegőbe az idei foci-vb miatt

Csaknem 10 millió tonnányi szén-dioxid kibocsátással járhat az idei labdarúgó-világbajnokság, amit három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendeznek meg. Ez rekordnak számít, a korábbi csúcsot a 2022-es katari vb hozta el. A nyári futball seregszemlén elsősorban a mérkőzések miatt megnövekvő repülőgépforgalom jelenti a legnagyobb környezeti terhelést – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Duha Bence, a Gránit Alapkezelő termékkialakítási és ESG vezetője.

Tavaly feljebb kúszott az Audi Hungaria nyeresége

A nehéz piaci helyzet ellenére a német cég hazai vállalatának árbevétele is nőtt 2025-ben.

Az UniCredit vIheti a második legnagyobb német bankot

Az UniCredit viheti a második legnagyobb német bankot

Az ottani kormánytól is vásárolt már egy csomagot az olasz hátterű bank.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

2026-ban ismét egy egyedülálló utazásra hívja a dm a vásárlókat, miközben aktivitásaik fókuszában továbbra is az #egészenén gondolatisága áll. Új programsorozat indul, amelynek keretében a dm különleges installációja márciustól májusig minden hétvégén, mindig másik budapesti vagy vidéki bevásárlóközpontban kap helyet a dm üzletek közvetlen közelében.

Vezetőcsere: feketeöves médiapiaci szakember a Shopfully élén

Az eddigi ügyvezető ezentúl saját digitális ügynökségét építi tovább.

Így válthatnak ma a cégek Magyarországon: lehetőségek a zöld átállásra

Így válthatnak ma a cégek Magyarországon: lehetőségek a zöld átállásra

2023 végén elfogadták, majd 2024 elején életbe lépett a magyarországi ESG törvény, ami után felállt a hazai vállalkozások zöld átállását segítő ökoszisztéma. Az egyes intézmények már épp elosztották egymás között a feladatköröket, amikor mindenkit sokkolt az Európai Unió Omnibus I-es csomagja. A Klasszis Fenntarthatóság 2026 konferencián jártunk, ahol a hazai cégek lehetőségeiről, ESG-érettségéről és egy új vállalati kategória születéséről volt szó.

A Janaf visszaszólt a Molnak

A Janaf visszaszólt a Molnak

A horvát csővezetékes vállalat áll elébe bármilyen jogi fórumon való vitának.

A MÁV vezérigazgatója nem babonás – átadta az új peront a Keletiben

A MÁV vezérigazgatója nem babonás – átadta az új peront a Keletiben

Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal közelgő megnyitásához kapcsolódó első megemelt, akadálymentes peron a Keleti-pályaudvaron, épp a 13-as vágánynál, éppen péntek 13-án.

Ezzel a feltétellel maradna Magyarországon a Spar

Ezzel a feltétellel maradna Magyarországon a Spar

A különadó és az árréskorlátozás sokba kerül a cégnek.

Brüsszelben panaszolta be a Mol a Janafot

Megint betelt a pohár a Molnál: feljelentették a horvátokat

Ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét (JANAF) a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, ezúttal „visszaélésszerű árképzési gyakorlata” miatt.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

