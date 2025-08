A BKK ezért fizeti meg az egy évvel ezelőtt kirótt közbeszerzési bírságot

Kapcsolódó cikk Nagy változást jelentett be a BKK Keddtől megszűnik a féléves MOL Bubi-bérlet.

Kapcsolódó cikk Vitézy Dávid BKK-sikerekről számol be Rendkívüli intézkedéseket értek el a cégnél.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) tavaly július 22-én elmarasztaló határozatot hozott a BKK „Közforgalmi autóbuszvonalak üzemeltetése – C3” tárgyú közbeszerzési eljárására vonatkozóan – számol be róla az MTI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!