A BKV nem talált hibát

A vizsgálat azt állapította meg, hogy a feltárt kisebb hibák – olajszennyeződés, folyadékszivárgás, kábelkopás – a járművek magas életkorára vezethetőek vissza. Ezek javítása folyamatosan történik, mint ahogy soron kívüli szárazjeges tisztítást, úgynevezett aquatex olajsemlegesítő motortéri tisztítást és magasnyomású mosást is végeztek a buszok motortereiben a társaság szakemberei.

A konkrét augusztusi tűzesetek kivizsgálása külső szakértők bevonásával még tart.

855 autóbuszt vizsgáltak át a BKV szakemberei augusztus 14. és augusztus 29. között. A soron kívüli ellenőrzést a főpolgármester kérésének megfelelően azután rendelte el a társaság, hogy rövid időn belül két jármű kigyulladt, egynek pedig füstölt a motortere. Az utasok közül senki nem sérült meg.

A rendkívüli ellenőrzésen, egyebek között a járművek motorjait, az elektromos vezetékeket, a motor- és váltóolaj kenési rendszereit, valamint a poroltók és automata tűzoltó berendezések működőképességét vizsgálták. A heterogén, többfajta busztípusból álló, és eltérő életkorú járműpark sajátosságai miatt a vizsgálat külön foglalkozott a járműtípusok egyedi jellemzőivel. A karbantartók, kiemelt feladatként, soron kívüli szárazjeges tisztítást, aquatex olajsemlegesítő motortéri tisztítást és magasnyomású mosást végeztek a buszok motortereiben.

A feltárt hibák

Az ellenőrzés során – jellemzően a 10 évnél idősebb autóbuszok egy részénél – olajszennyeződést, folyadékszivárgást, elektromos vezeték- és kábelkopást tártak fel a szakemberek. A leginkább a buszok élettartamából fakadó hibák javítását azonnal megkezdték, egyes javítási fázisokat pedig szinte teljesen be is fejeztek.

A hibák egyike sem volt olyan jellegű, amely az utasok biztonságát veszélyeztette volna.

A vizsgálat során jelentkezett technikai problémák nem ismeretlenek a BKV szakemberei előtt, azokkal az elmúlt évtizedekben is rendszeresen szembesültek. A flotta minden tagja átesik egy szigorú napi, heti, illetve negyedéves ellenőrzésen, valamint éves műszaki vizsgán. A vizsgálat megállapította, hogy a problémák túlnyomó részben a járművek korára vezethetőek vissza, legmagasabb szintű karbantartás mellett is fennáll a meghibásodások kockázata. Mivel a társaság számára az utasbiztonság mindenek előtt áll, a flotta elöregedésével párhuzamosan szigorodtak a műszaki ellenőrzések.

Statisztika

A karbantartás szakszerűségét támasztják alá a BKV baleseti statisztikái is. Miközben a társaság utasai évente csaknem 300 milliószor szállnak buszra, az elmúlt hat évben évente egy vagy kettő olyan személyi sérüléssel járó autóbusz-baleset történt, amely hirtelen kialakult műszaki hibára vezethető vissza. Miközben a BKV nyilvánvaló célja minden ilyen meghibásodás megelőzése, fontos megemlíteni, hogy ezek egyike sem tűzeset volt.

A BKV tűzeseteinek száma csökkenő tendenciát mutat

Fotó: BKV

Az alapos, a flotta életkorához alakított műszaki ellenőrzések eredményként a buszokhoz köthető tűzesetek száma évek óta csökkenő trendet mutat.

Műszaki hiba

Műszaki hiba miatti tűzesetben még soha senki nem sérült meg a társaság autóbuszain. A buszok mindegyike automata tűzoltó berendezéssel felszerelt, az utastér pedig elkülönül a motortértől, így műszaki probléma esetén az utasok biztonságban, gyorsan el tudják hagyni a járművet. A jelenlegi tudásunk szerint az egymással összefüggésben nem lévő augusztusi tűzesetek részletes vizsgálata még tart, a BKV külső szakértőket von be, hogy megállapítsa, mitől gyulladtak ki a járművek.

Az BKV a városvezetéssel közösen vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg. A korábbi évek 14-15 éves átlagéletkorához képest jelenleg a teljes állomány átlagéletkora 12,8 év, ugyanakkor az optimális maximális élettartam az autóbuszoknál 8-10 év. Több mint 200 busz 20 évesnél idősebb. A BKV buszflottájának jelenleg a fele, 420 jármű csereérett. Az autóbuszok cseréje az elmúlt években megkezdődött, a korábbi magas padlós járművek cseréje megtörtént. Az autóbusz-állomány fiatalítása a BKV kiemelt célja.

A társaság előkészítette a szükséges beszerzéseket, a következő években százas nagyságrendben érkezhetnek új autóbuszok a budapesti közösségi közlekedésbe. A szükséges fedezet megteremtéséig a BKV kiegészítő megoldásként 65 új autóbusz bérléséről írt alá szerződést. A vadonatúj járművek az év végétől állnak forgalomba. Az új járművek üzembeállításáig – egyetemek bevonásával – tovább fejlesztjük a kényszerű túlüzemeltetés protokolljait. Ez egy meglévő és a BKV-nál már alkalmazott rendszer, amelyet most a buszokra is kiterjesztünk. Lényege, hogy a tervezett élettartamukat meghaladóan kényszerűségből tovább üzemeltetett eszközök (járművek, infrastruktúra elemek) esetén tudományos alátámasztottsággal meghatározásra kerüljenek azok a speciális vizsgálatok és ellenőrzési módszerek, amelyek a biztonságos üzemeltetés érdekében alkalmazandóak. Budapest Főváros Kormányhivatalának újabb vizsgálata jelenleg is tart a BKV-nál.