A BMV beszállítója 230 új munkahelyet teremt Debrecenben

A ZF Chassis Modules Hungary Kft. első-, illetve hátsótengelyeket fog gyártani kizárólag a debreceni BMW-üzemben előállított elektromos járművek számára. A projektet az állam nagyjából egymilliárd forinttal támogatta, így segítve elő 230 új munkahely létrejöttét – tette hozzá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Debrecenben, jelentette az MTI.

„Minden egyes előállított tengelyt gyakorlatilag a következő percekben már a szomszédban a BMW debreceni gyárában építik be a legmodernebb autókba” – mondta.

Beszédében aláhúzta, hogy itt a legkorszerűbb gépekkel fognak termelni, és jó hír, hogy kizárólag zöld energiát vesznek majd igénybe a működéshez.

Szijjártó Péter szerint már eltűnt a kelet-nyugat fejlettségbeli különbség

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter ezután kijelentette, hogy az elmúlt másfél évtized szuverén nemzeti gazdaságpolitikájának egyik első számú nyertese Debrecen volt, ahol hazánk valaha volt három legnagyobb beruházásából kettő egyszerre zajlott le. Megjegyezte, hogy a kormány az elmúlt tíz évben 101 nagyvállalati beruházást támogatott a városban mintegy 600 milliárd forint értékben, aminek a nyomán 4600 milliárd forintnyi beruházást sikerült indukálni, 23 ezer új munkahelyet hozva létre.

Emlékeztetett arra is, hogy a magyar kormány tíz-tizenöt éve azt a célt tűzte ki, hogy felszámolja a fejlettségbeli különbséget az ország keleti és nyugati fele között, ami a rendkívül kedvezőtlen külső körülmények ellenére is sikerült mostanra.