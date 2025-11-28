2p
A BMW-től jön a Mercedes-Benz Hungária új igazgatója

A Mercedes-Benz Hungária személyautó-üzletágának értékesítési igazgatói pozícióját 2025. december 1-től Mester András tölti be.

Mester András karrierjét a stratégiai megújulás, a prémium szegmens iránti elkötelezettség és az ügyfélélmény folyamatos fejlesztése határozza meg. Az új értékesítési igazgató több jelentős autóipari szereplőnél szerzett vezetői tapasztalatot, a Mercedes Benz Hungáriához a BMW-től igazolt – közölte a vállalt.

Mester András az új személyautó-üzletág értékesítési igazgató
Fotó: Mercedes Benz Hungária

„Ma egy olyan világvezető prémium márka, mint amilyen a Mercedes-Benz is, sokkal többről szól, mint kiváló autókról. Megtiszteltetés, hogy tapasztalataimat a „Csillag” szolgálatába állíthatom. A Mercedes-Benz számomra nemcsak egy márka, hanem az innováció és a fenntarthatóság által meghatározott életérzés, az ügyféllel a középpontjában” – nyilatkozta Mester András kinevezése kapcsán.

Az új igazgató érkezése a hazai prémium piac átalakulását is jelzi; hiszen ebben a szegmensben ma már a klasszikus értékek, mint a kiemelkedő minőség, a technológia és a biztonság szoros integrációban működnek az innovációval és a környezettudatos szemlélettel, így nyújtva különleges élményt.

„András szakmai múltjának sokszínűsége, ügyfélközpontú stratégiai víziói és az innováció iránti fogékonysága új lendületet ad a Mercedes-Benz Hungária személyautó-üzletágának. Személyisége, vezetői megközelítése, a prémium szegmens és az elektromobilitás iránti elhivatottsága biztosíték arra, hogy a jövőben ne csupán kiváló autókat értékesítsünk, hanem közösséget is építsünk” – emelte ki Fabiola Attorri, a Mercedes-Benz Hungária ügyvezetője.

Az új vezető nemcsak az értékesítési eredményekért, hanem az ügyfélélmény megújításáért, a digitális szolgáltatások elterjesztéséért és a prémium márka vásárlóközösségének formálásáért is felel.

Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

