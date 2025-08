A Booking-com-nál foglalt? Akkor jobb, ha ezt megnézi

A szállodák hivatkoznak az Európai Bíróság 2024. szeptember 19-i ítéletére, amely lényegében kimondta, hogy a legjobb árra vonatkozó záradék illegális. A bíróság megállapította, hogy a Booking.com és a hozzá hasonló platformok ilyen szabályok nélkül is működhetnek. Ez az utazók számára alig jelent különbséget. A Booking.com az Európai Unió 2024-es digitális piaci törvényét követően eltörölte ezeket a záradékokat Európában.

Több mint tízezer európai szálloda csatlakozik az amszterdami székhelyű Booking.com ellen indított kollektív perhez, hogy kártérítést kérjenek az online utazási iroda úgynevezett „legjobb ár” záradékának alkalmazása miatt elszenvedett veszteségekért – számolt be hétfőn a dpa német hírügynökség.

