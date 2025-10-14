A Borsodi rendkívüli körülmények között is fenntartható

A legfrissebb jelentés szerint a vállalat – a korábbi trendeket folytatva – rendkívüli körülmények között is stabilan működött, számos új márkát vezetett be a hazai piacon, és jelentős hangsúlyt helyezett a közösségépítésre – közölte a vállalat.

Ahogyan 2019 óta minden évben, úgy most is közzétette a Borsodi Sörgyár a fenntarthatósági jelentését, amelyből kiderül: a vállalat stratégiája továbbra is illeszkedik a Molson Coors globális Our Imprint keretrendszeréhez.

Két pillér – emberek és bolygónk – mentén megjelölt célokhoz igazítva a környezeti fókusz három kiemelt területe a víz, a klíma és a csomagolás; a társadalmi pillér a munkatársi jóllétet, a sokszínűséget és az etikus működést erősíti.

A Borsodi a fesztiválokon is kedvelt márka

Fotó: Wikipédia/ Fmvh

Válogatott támogatás

A jelentés azt is bemutatja, hogy a Borsodi Sörgyár az elmúlt évben a piaci bevezetések és többek között a magyar labdarúgó-válogatott támogatása mellett a közösségek fejlesztését is fontosnak tartotta.

Az eredmények kapcsán Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár ügyvezető és kereskedelmi igazgatója a hagyományok és a fejlődés kapcsolatáról beszélt:

„Célunk, hogy fogyasztóink és partnereink igényeit hatékonyan, a lehető legmagasabb minőségben szolgáljuk ki. Ennek érdekében az elmúlt évben bővítettük alkoholmentes portfóliónkat, fejlesztettük gyártási hatékonyságunkat, és továbbra is elkötelezetten adunk vissza azoknak a közösségeknek, ahol jelen vagyunk. Erőfeszítéseinket igazolja, hogy 2024-ben – a piaci kihívások ellenére – közel 15 százalékkal növelni tudtuk nettó árbevételünket. Meggyőződésünk, hogy sikereink egyik legfontosabb alapja éppen ezeknek a közösségeknek és azoknak az embereknek az ereje, akikkel nap mint nap együtt dolgozunk.”

Támogatott események

Ennek megfelelően a Borsodi Sörgyár idén is, a hagyományosnak számító fenntarthatósági hónap keretében, a közösségek egészségét, felelősségét és fenntarthatóságát erősítő kezdeményezéseket szervezett és támogatott.

Már a nyár folyamán, az általa támogatott fesztiválokon videóval hívta fel a bulizók figyelmét a felelős alkoholfogyasztásra. Idén második alkalommal működött együtt a sörgyár az Aktív Magyarországgal, így szeptemberben Bőcsön és Budapesten is egészségnapot tartottak. A hagyományosan a bőcsi Csónakházban megrendezett főzőversenyen a vállalat kollégái tartós élelmiszert gyűjtöttek a Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesületének. Október 10-én pedig a fenntartható divatról szóló előadást hallgathattak meg az érdeklődők Mengyán Esztertől (Holy Duck), illetve házon belüli használtruha csereprogramot hirdettek. Mindemellett szeptember 22. és december 7. között a Borsodi Sörgyár részt vesz a „Lép a cég!” országos kihívásban, ahol minden megtett lépés számít az iskolák 1 millió forintos támogatásáért és a saját egészségünkért.

Ez igazolja, hogy a Borsodi Sörgyár a jövőben is kiemelt feladatának tekinti a környezeti értékek védelmét, a fogyasztók igényeinek kiszolgálását és a közösségek építését.

A közösség fontosságáról Zsadányi-Nagy Zsanett, HR igazgató kiemelte: „A Borsodi Sörgyárnál hisszük, hogy a kiváló termékek és a csúcstechnológia csak akkor érnek igazán célt, ha közben a kollégáinkra is figyelünk. Olyan stabil, biztonságos és befogadó közeget teremtünk, ahol mindenki fejlődhet, tanulhat és önmaga lehet. A Top Employer minősítés és a HBLF Méltányos Munkahely elismerése számunkra annak bizonyítéka, hogy jó úton járunk: a munkatársaink jólléte és szakmai kiteljesedése a sikerünk alapja.”

A Borsodi Sörgyár többször elnyerte a Top Employer (Legjobb Munkáltató) minősítést Magyarországon, amely a HR-gyakorlatok kiválóságát igazolja. Emellett a vállalat a HBLF versenyén a Sokszínű és Méltányos Munkahely díj Kiváló minősítés elismerésben is részesült.

A 2024-es fenntarthatósági jelentés itt érhető el.