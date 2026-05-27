A Budapest Airport növelte árbevételét és adózott eredményét 2025-ben

A jelentés szerint 2025. június 23-án tőkeemelést hajtottak végre, amely a tőketartalék terhére valósult meg, így a jegyzett tőke 309 394 846 euróra emelkedett. Ugyanakkor 2025. október 24-én tőkeleszállítás történt, amelynek összege az eredménytartalékba került átvezetésre, így a jegyzett tőke pedig 30 554 000 euróra csökkent.

A társaság 2025-ben a biztonsági feladatot ellátó BUD Security (BUDSEC) Kft.-től 1 366 086 euró, a Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló (RÜK) Kft.-től 10 158 941 euró osztalékot kapott.

A Budapest Airport Zrt. 2025-ben 881 munkavállalót foglalkoztatott, számuk egy év alatt 3-mal csökkent a beszámoló szerint. A 2025 évi bérköltség több mint 37,018 millió eurót tett ki, mintegy 2,814 millió euróval kevesebbet az előző évinél. Ebből 2025-ben a felügyelő bizottsági, igazgatósági és üzemi tanácsi tiszteletdíjak összege 294 ezer euró volt, 116 ezer euróval nőtt egy év alatt.

A Liszt Ferenc-repülőtér tavaly mintegy 20 millió utast szolgált ki, ez 12 százalékos növekedés a megelőző évihez képest. A cargo forgalom 40 százalékos növekedést mutatatott.

