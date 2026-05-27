Budapest Airport Céges beszámolók

A Budapest Airport növelte árbevételét és adózott eredményét 2025-ben

A Budapest Airport Zrt. 2025-ös értékesítés nettó árbevétele 475,531 millió euró volt, az előző évi 412,584 millió euróval szemben, az adózott eredménye 184,302 millió eurót tett ki a bázisidőszak 100,114 millió eurójával szemben – közölte a társaság a 2025. évi nyilvánosan elérhető beszámolójában.

A jelentés szerint 2025. június 23-án tőkeemelést hajtottak végre, amely a tőketartalék terhére valósult meg, így a jegyzett tőke 309 394 846 euróra emelkedett. Ugyanakkor 2025. október 24-én tőkeleszállítás történt, amelynek összege az eredménytartalékba került átvezetésre, így a jegyzett tőke pedig 30 554 000 euróra csökkent.

A társaság 2025-ben a biztonsági feladatot ellátó BUD Security (BUDSEC) Kft.-től 1 366 086 euró, a Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló (RÜK) Kft.-től 10 158 941 euró osztalékot kapott.

A Budapest Airport Zrt. 2025-ben 881 munkavállalót foglalkoztatott, számuk egy év alatt 3-mal csökkent a beszámoló szerint. A 2025 évi bérköltség több mint 37,018 millió eurót tett ki, mintegy 2,814 millió euróval kevesebbet az előző évinél. Ebből 2025-ben a felügyelő bizottsági, igazgatósági és üzemi tanácsi tiszteletdíjak összege 294 ezer euró volt, 116 ezer euróval nőtt egy év alatt.

A Liszt Ferenc-repülőtér tavaly mintegy 20 millió utast szolgált ki, ez 12 százalékos növekedés a megelőző évihez képest. A cargo forgalom 40 százalékos növekedést mutatatott.

(MTI)

Pert vesztettek, mégis nyertek Hernádi Zsolték Horvátországban?

Közel 200 ezer ember adatai kerültek elő, súlyos bírságot kapott a Mediaworks

Gyurcsány Ferencék kiszállása után halmozza a veszteséget az utolsó Gyurcsány-cég

Nem finomkodott a hatóság: súlyos büntetést kapott egy magyar energiacég

Az utolsó pillanatban hajolt el a gigasztrájk elől a Samsung

Ígéretes jel jött a nagyobb cégektől Magyarországon

