A budapesti éjszakai közlekedés átfogó átalakítását tervezik

A módosításra a vállalat szakemberei szerint azért van a szükség, mert több helyen változtak az utasigények, megjelentek új létesítmények, amik nagyobb tömegeket vonzanak. A belvárosban ráadásul zsúfoltságot is tapasztalnak, a lefedettségben pedig vannak hiányosságok. Vannak olyan részei Budapestnek, amelyek bár sűrűn lakottak, de éjszaka nem érhető el 1 kilométeren belül közösségi közlekedés – írja a Telex.
A tervezett változások
A BKK mostanra részletes, kész tervekkel állt elő, de ezeken a csütörtökön elstartoló társadalmi egyeztetés után még módosíthatnak. A jelenlegi tervek szerint, amelyet a HVG foglal össze, a következő módosítások jöhetnek:
- Hétvégente a villamosok közül az 1-es 15 perces, a 17-es villamos 17A jelzéssel a Móricz Zsigmond körtérig 30 perces, a 47-es villamos pedig 15 perces követéssel éjjel-nappal közlekedne.
- Hétköznap ugyanitt a villamoséval azonos útvonalon buszok járnának majd, ugyanazzal a számozással, tehát hétvégén éjjeli 1-es villamos, hétköznap pedig éjjeli 1-es busz.
- A négy villamos mellett összesen 24 nappali troli- és autóbuszjárat is megjelenik az éjszakában.
- Új, éjjel-nappali járatként, a nappalival azonos útvonalon járnának a 16, a 38, a 38A, az 57, az 58, a 105, a 114, a 118, a 137, a 147, a 182, a 187, a 198 és a 266 jelzésű buszok.
- Ezek mellett három buszvonal meghosszabbított útvonalon közlekedhet majd éjjel-nappal: az 5-ös busz a Hűvösvölgyig, a 9-es busz az Örs vezér teréig, a 210-es busz pedig a Normafáig. A 75-ös troli a Kápolna térig, a 77-es és a 80-as troli pedig a Blaha Lujza térig meghosszabbítva járna éjszaka.