A BYD szegedi gyárához kapcsolódó megbízást nyert a KÉSZ-csoport

Csaknem négymilliárd forint értékű vízépítési beruházást hajt végre.

A szegedi iparterület II. üteméhez kapcsolódó, előrehozott vízépítési létesítmények megvalósítására az Országos Vízügyi Főigazgatóság kérte be a pályázatokat, amelyek közül a KÉSZ-csoport ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek – tájékoztatta a társaság kedden az MTI-t.

A KÉSZ-csoport leányvállalata, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. és partnere, a MA-HARD Hajózási és Vízépítő Kft. 3,99 milliárd forint értékű vízépítési fejlesztést nyert el uniós nyílt közbeszerzési eljárás keretében

A BYD kínai központjában is számon tartják a szegedi beruházást
Fotó: BYD

A beruházás kiemelt célja a szegedi BYD projekt megvalósításához szükséges vízelvezetés ideiglenes megoldásának biztosítása, valamint a hozzá kapcsolódó előrehozott vízépítési létesítmények megépítése, illetve, hogy hosszú távon is biztosítsák a megnövekedett ipari terheléshez igazodó, vízelvezetési rendszer kialakítását.

A KÉSZ-csoport 40 éve alakult, és ma már Magyarország egyik legszélesebb portfolióval rendelkező, építőipari fókuszú vállalatcsoportja. Összesen 5 országban vannak jelen, csaknem 2500 munkatárssal.

A KÉSZ-csoport árbevétele 2024-ben 188,53 milliárd forint, egy évvel korábban pedig 234,73 milliárd forint volt. A cégcsoport 2024-ben 6,79 milliárd forint nyereséggel zárt, míg 2023-ban 7,34 milliárd forint volt az adózott eredménye.

A MA-HARD Kft.-t 2006-ban alapították, tevékenységüket komplex vízépítési és vízi műtárgy kivitelezési projektek jellemzik, ami kiterjed a folyószabályozásra, kotrásra, partfalépítésre, környezetvédelmi rehabilitációra és speciális vízi mérnöki megoldásokra.

