1p
Vállalatok Akkumulátorgyár CATL

A CATL vizsgálata szerint nem történt mérgezés a debreceni akkugyárban

mfor.hu

Lefolytatták a belső vizsgálatot.

Nem történt mérgezés a CATL debreceni akkumulátorgyárában – tájékoztatta a cég kedden az MTI-t a belső vizsgálat eredményéről.

Közleményükben azt írták, a sajtóban a hétvégén megjelent hírek után társaságuk azonnal belső vizsgálatot indított, amelynek eredményeként kiderült, hogy a közelmúltban két kollégájuk rosszul érezte magát. Vezetőjük azonnal mentőt hívott, amely a debreceni Kenézy Gyula kórházba szállította őket.

„Állapotuk után érdeklődve azt az információt kaptuk, hogy a vizsgálatok során nem diagnosztizáltak súlyos problémát, betegséget, így a kórházból hazaengedték őket” – jelezték hozzátéve: „a rosszullétüket követően üzemorvosunk megvizsgálta a munkakörülményeket, tájékoztatása szerint nem történt mérgezés”.

 

