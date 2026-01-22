1p

Vállalatok Szijjártó Péter

A CE Glass növeli kapacitását Szatymazon

mfor.hu

A hőszigetelt üveg gyártásával foglalkozó vállalat kapacitásbővítést hajt végre 1,6 milliárd forint értékben.

A beruházáshoz a kormány 650 millió forintnyi támogatást nyújt a száz százalékban magyar tulajdonú CE Glass Industriesnek, és ennek nyomán betonbiztossá válik a cég mintegy 180 dolgozójának munkahelye Szatymazon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.

Beszédében rámutatott, hogy a projekt keretében új gépeket szereznek be, erősítik az automatizációt, továbbá logisztikai fejlesztést folytatnak, így megnyílik az út a cég szerbiai, romániai és olaszországi terjeszkedése előtt.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Majd aláhúzta, hogy a CE Glass Industries beszállítóinak döntő többsége magyar kis- és közepes vállalkozás, és a projekt ezek számára is újabb lehetőségeket teremt.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy az utóbbi négy év minden nehézség ellenére is a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt a beruházásokat illetően.

 

