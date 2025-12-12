A céges karácsony: szent vagy pénzkidobás?

A munkahelyek többségén kihagyhatatlan tradíció a céges karácsonyi buli – a megkérdezett munkavállalók nagyobb része (54 százalék) arról számolt be, hogy mint ahogy minden évben, idén is rendeznek náluk ilyen eseményt. Kevés cég mondott le erről az ünnepi csapatépítő formáról: az alkalmazottak közül mindössze húszból egy jelezte, hogy bár tavaly volt közös ünnepi program, idén ez elmarad – derül ki a Profession.hu friss, reprezentatív felméréséből.

Sokan készülnek a karácsonyra

Ajándékok

A programokhoz az esetek közel felében kisebb-nagyobb meglepetések is járnak: a megkérdezettek 44 százaléka ajándékcsomagot kap a munkaadójától, és minden ötödik munkavállalónak a gyermekeit (is) meglepi a cég valamivel. A vállalatok kisebb része (11 százalék) élményalapú vagy csapatépítő meglepetéssel készül az ünnepi időszakban.

A kollégák ajándékozási szokásai közül a két leggyakoribb az önszerveződő ajándékozás kisebb csoportokban, illetve a „húzás”, amikor kisorsolják a munkatársak, hogy ki-kinek ad ajándékot. A 38 százalékuk előbbi, informális módon, szűkebb körben készítenek egymásnak csomagot, míg a megkérdezettek 22 százaléka jelezte, hogy a sorsolást választják.

Szeretet

Akik mennek idén céges karácsonyra, azoknak kétharmaduk munkaidőn kívül teszi ezt, míg közel egyharmaduk (30 százalék) esetében a program a munkaidő része. A magyar dolgozók döntő részének egy évnél frissebb élménye van tehát a céges karácsonyi bulikról, de nem mindenki értékeli azokat egyformán. A megkérdezettek többsége (59 százalék) szívesen vesz részt ezeken az eseményeken és általában jól is érzi magát. Egyharmaduk (34 százalék) válaszolta, hogy ha már megszervezik, akkor részt vesz rajta, de szívesebben töltené az idejét mással és közel ennyien (29 százalék) tartják felesleges pénzkidobásnak ezeket az eseményeket. Az alkalmazottak közel fele (44 százalék) érzi úgy, hogy munkáltatója elvárja, hogy jelen legyen a közös eseményen.

„Számos tényezőtől függhet, hogy mikor és hogyan érdemes tartania egy munkáltatónak a céges karácsonyi eseményét annak érdekében, hogy az valóban elérje a célját: javítsa a csapatkohéziót és kellemes élmény legyen mindenki számára” – fogalmazott Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzás-kiválasztási szakértője.

Szabadnapok

Kardinális kérdés szokott lenni az ünnepekhez közeledve a szabadságok témája is: kinek mennyi szabadnapja maradt év végére, kötelező-e ezeket kivenni vagy jövő évben számolhatunk-e velük, ha megmarad valamennyi. A kutatásból kiderült, hogy a karácsony és szilveszter közötti napokon a munkavállalók 44 százalékánál kötelező szabadságot rendelnek el a döntéshozók, miközben 40 százalékuk ilyenkor is a szokásos munkarendben dolgozik. 11 százalékuknál ügyeletet írnak elő, 7 százalékuk pedig plusz szabadnapokat kap erre az időszakra.

Az alkalmazottak negyedének kötelezően ki kell vennie minden szabadságát idén, a többiek átvihetik igény szerint a jövő évre. 10 százalékuk minden szabadságát kivette idénre, 28 százalék pedig él a lehetőségével, hogy jövőre vegyen ki idénről megmaradt szabadnapot. További 14 százalék ugyan felhasználhatná a szabadságát a jövő éveben is, de végül mindet kivette idén.

Az ünnepek alatt – a hosszú szünet miatt – sokaknak lehetőségük lenne elutazni, mégis a legtöbben inkább itthon töltik az ünnepeket. A dolgozók 71 százaléka nem tervez utazást ebben az időszakban, 22 százalékuk viszont igen – közülük 14 százalék kimondottan belföldi kikapcsolódással igyekszik majd kipihenni az elmúlt időszak fáradalmait.