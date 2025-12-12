4p
Vállalatok HR Karácsony

A céges karácsony: szent vagy pénzkidobás?

mfor.hu

A magyarországi munkáltatók továbbra is kitartanak a céges karácsonyi szokások mellett: ahol korábban volt ünnepi esemény, ott döntő többségben idén is megrendezik, és mindössze a cégek elenyésző hányada hagyott fel ezzel a hagyománnyal. A munkavállalók közel harmada szerint ugyanakkor mindez felesleges pénzköltés.

A munkahelyek többségén kihagyhatatlan tradíció a céges karácsonyi buli – a megkérdezett munkavállalók nagyobb része (54 százalék) arról számolt be, hogy mint ahogy minden évben, idén is rendeznek náluk ilyen eseményt. Kevés cég mondott le erről az ünnepi csapatépítő formáról: az alkalmazottak közül mindössze húszból egy jelezte, hogy bár tavaly volt közös ünnepi program, idén ez elmarad – derül ki a Profession.hu friss, reprezentatív felméréséből.

Sokan készülnek a karácsonyra
Sokan készülnek a karácsonyra
Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

Ajándékok

A programokhoz az esetek közel felében kisebb-nagyobb meglepetések is járnak: a megkérdezettek 44 százaléka ajándékcsomagot kap a munkaadójától, és minden ötödik munkavállalónak a gyermekeit (is) meglepi a cég valamivel. A vállalatok kisebb része (11 százalék) élményalapú vagy csapatépítő meglepetéssel készül az ünnepi időszakban.

A kollégák ajándékozási szokásai közül a két leggyakoribb az önszerveződő ajándékozás kisebb csoportokban, illetve a „húzás”, amikor kisorsolják a munkatársak, hogy ki-kinek ad ajándékot. A 38 százalékuk előbbi, informális módon, szűkebb körben készítenek egymásnak csomagot, míg a megkérdezettek 22 százaléka jelezte, hogy a sorsolást választják. 

Szeretet

Akik mennek idén céges karácsonyra, azoknak kétharmaduk munkaidőn kívül teszi ezt, míg közel egyharmaduk (30 százalék) esetében a program a munkaidő része. A magyar dolgozók döntő részének egy évnél frissebb élménye van tehát a céges karácsonyi bulikról, de nem mindenki értékeli azokat egyformán. A megkérdezettek többsége (59 százalék) szívesen vesz részt ezeken az eseményeken és általában jól is érzi magát. Egyharmaduk (34 százalék) válaszolta, hogy ha már megszervezik, akkor részt vesz rajta, de szívesebben töltené az idejét mással és közel ennyien (29 százalék) tartják felesleges pénzkidobásnak ezeket az eseményeket. Az alkalmazottak közel fele (44 százalék) érzi úgy, hogy munkáltatója elvárja, hogy jelen legyen a közös eseményen.

„Számos tényezőtől függhet, hogy mikor és hogyan érdemes tartania egy munkáltatónak a céges karácsonyi eseményét annak érdekében, hogy az valóban elérje a célját: javítsa a csapatkohéziót és kellemes élmény legyen mindenki számára” – fogalmazott Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzás-kiválasztási szakértője.

Szabadnapok

Kardinális kérdés szokott lenni az ünnepekhez közeledve a szabadságok témája is: kinek mennyi szabadnapja maradt év végére, kötelező-e ezeket kivenni vagy jövő évben számolhatunk-e velük, ha megmarad valamennyi. A kutatásból kiderült, hogy a karácsony és szilveszter közötti napokon a munkavállalók 44 százalékánál kötelező szabadságot rendelnek el a döntéshozók, miközben 40 százalékuk ilyenkor is a szokásos munkarendben dolgozik. 11 százalékuknál ügyeletet írnak elő, 7 százalékuk pedig plusz szabadnapokat kap erre az időszakra.

Az alkalmazottak negyedének kötelezően ki kell vennie minden szabadságát idén, a többiek átvihetik igény szerint a jövő évre. 10 százalékuk minden szabadságát kivette idénre, 28 százalék pedig él a lehetőségével, hogy jövőre vegyen ki idénről megmaradt szabadnapot. További 14 százalék ugyan felhasználhatná a szabadságát a jövő éveben is, de végül mindet kivette idén. 

Az ünnepek alatt – a hosszú szünet miatt – sokaknak lehetőségük lenne elutazni, mégis a legtöbben inkább itthon töltik az ünnepeket. A dolgozók 71 százaléka nem tervez utazást ebben az időszakban, 22 százalékuk viszont igen – közülük 14 százalék kimondottan belföldi kikapcsolódással igyekszik majd kipihenni az elmúlt időszak fáradalmait.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem akármilyen cég érkezik Magyarországra – Szijjártó Péter tett erről bejelentést

Négyszáz új, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve Budapesten hozza létre legnagyobb európai uniós és egyben az első térségbeli központját a világ egyik legjelentősebb alapkezelőjének számító Janus Henderson.

Új időszámítás kezdődik a magyar dróniparban

Stratégiai partnerségre lép a 4iG SDT és az Aeronautics.

Robbant az olcsó hitel – meglepő, még kiknek kedvez

A kkv-nak szóló kedvezményes hitelprogram a nagyvállalatok helyzetén is javít.

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Idén karácsonykor is több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé, ha csatlakozol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös Adni Öröm! tartósélelmiszer-adomány gyűjtéséhez. 2025. december 11. és 16. között több ezer önkéntes személyesen várja a vásárlók felajánlásait a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban.

A leggyakoribb munkaruházati problémák – Mire panaszkodnak a dolgozók?

A munkaruha-panaszok nem véletlenül gyakoriak: a munkaruházat sokkal több, mint egyszerű viselet. Közvetlenül befolyásolja a dolgozók komfortérzetét, biztonságát és a cég arculatát is. A kényelmetlen fazonok, a gyorsan elhasználódó anyagok vagy a nem megfelelő tisztítás mind csökkenthetik az alkalmazottak elégedettségét. Ez pedig hosszú távon következményeket is okozhat.

Erre a hírre Nagy Márton is megnyalhatja a száját

Az Aldi levajazta – 2018 óta nem láthattunk ilyen árcímkét

Olcsóbb lesz a vaj az egyik vezető diszkontláncnál.

Többen is bejelentkeztek a Videoton tulajdonosának – már vizsgálják a pályázatokat

Többen is bejelentkeztek a Videoton tulajdonosának – már vizsgálják a pályázatokat

Januárban születhet döntés.

Elérhetetlenné vált a magyar sportlap, elküldték az újságírókat

Elérhetetlenné vált a magyar sportlap, elküldték az újságírókat

Lépett a Ringier.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Egy friss tudományos vizsgálat kimutatta, hogy a bizonytalan eredetű ízesített e-cigaretták rákkeltő és toxikus fémeket tartalmazhatnak, amelyek koncentrációja a használat során akár ezerszeresére nőhet. Az e-cigaretták térnyerése számos európai országban jelent problémát, hazánkban is kihívást jelent az ellenőrizetlen, zárjegy nélküli vape-piac, amelyet a legújabb trendek szerint a kétes eredetű webáruházak és bújtatott közösségi médiás hirdetések tartanak életben. A tudományos eredmények és a hazai hatósági tapasztalatok együtt arra mutatnak: a fogyasztók gyakran olyan eszközöket szívnak, amelyek összetételét még a gyártó vagy a hatóság sem ismeri.

Nehéz helyzetben a szektor?

Kiszivárgott dokumentum: komoly hátrányban vannak a magyar cégek

A kép nem túl biztató. 

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168