A CIG Pannónia is támogatja a One Veszprém kézilabda csapatát

A One Veszprém csaknem öt évtizede a magyar sport kiemelkedő képviselője a hazai és a nemzetközi porondon. Huszonkilencszeres bajnok, 31-szeres Magyar Kupa-győztes, klubvilágbajnok, kétszeres KEK-győztes, nem csoda, ha követendő példaként tekintenek rá. A csapat a 2025/26-os idényben is jól teljesít, hibátlan mutatóval vezeti a magyar bajnokságot, bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe, valamint a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába.

Ebben a nemzetközi szinten is kiemelt figyelemmel kísért időszakban a klub stratégiai együttműködést köt a CIG Pannónia Biztosítókkal, valamint a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel – közölték a cégek.

„A CIG Pannónia Biztosítók számára a One Veszprémmel kötött stratégiai partnerség a stabil együttműködésen és a hosszú távú gondolkodáson alapul. A klub következetes építkezése és kiemelkedő teljesítménye tökéletesen tükrözi azt a szemléletet, amelyet mi is képviselünk a biztosítási piacon, a stabilitásra és a folyamatos fejlődésre építve. Meggyőződésünk, hogy a sport és a pénzügyi biztonság közös alapja a megbízhatóság és a tudatos tervezés, és ebben kívánunk hosszú távú, stabil partnerként jelen lenni a klub és a közössége számára, egyúttal bízva abban, hogy a fantasztikus hazai és nemzetközi teljesítmény és az ezzel járó nyilvánosság segíteni fogja a CIG Pannónia Biztosítókat is ismertségük növelésében.” – mondta el Dr. Fedák István, a CIG Pannónia Biztosítók elnök-vezérigazgatója

„A Hungarikum Alkusz immár második éve stratégiai partnere a One Veszprém csapatának. Az elmúlt évben közelről is betekintést nyerhettünk a klub működésébe, a csapat tudatosan felépített stratégiájába és rendkívüli küzdőszellemébe. Ott voltunk a meghatározó pillanatoknál, és az arénában együtt élhettük át a győzelmekért vívott harcot. Meggyőződésem, hogy a hosszú távú egészség, a stabil életpálya és a versenysport egymást erősítő tényezők, amelyben alkuszcsoportunk aktív és felelős szerepet kíván vállalni.” – fejtette ki véleményét a stratégiai együttműködésről Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója

„Az első gondolat többszörösen is a köszöneté. Köszönjük, hogy a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. úgy értékelte, érdemes folytatni a velünk kötött stratégiai partnerségét. És köszönjük, hogy a közös munkába a cégcsoport egy másik pillérét, a CIG Pannónia Biztosítókat is bevonta.

A három vállalkozás hosszú távon gondolkozik, mindegyik életében fontos a stabilitás, a megbízhatóság és az értékteremtés. Bízom benne, hogy a megállapodásban rejlő szinergiákat mindannyian kihasználjuk, és egyformán sikeresek leszünk a hazai, illetve a nemzetközi porondon.” – fogalmazott Dr. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója.