A csillagokat is odaígéri a BYD, pedig nem hasítanak

Vang Csuanfu, a kínai BYD elnöke szerint cége öt éven belül a világ legnagyobb autógyártójává válik.

A vállalatvezető ezzel próbálta nyugtatgatni a befektetőket, miután meredeken esnek a BYD részvényárai.

A BYD elnöke a cég sencseni központjába tartott éves részvényesi közgyűlésén mintegy ezer részvényes előtt beszélt. A BYD tavaly a hatodik legnagyobb autógyártó volt a világon 4,6 millió eladott járművel.

A cég belföldi eladásait azonban érezhetően visszavetette a fokozódó verseny a helyi versenytársakkal. A vállalat részvényei az elmúlt évben több mint

45 százalékkal estek a hongkongi tőzsdén.

Kanyarban előznék a Toyotát

A BYD részvényára szerdán, röviddel a hongkongi tőzsde zárása előtt 3 százalékos csökkenéssel 85,70 (hongkongi) dolláron állt, április közepén még 113 dollár fölött is jegyezték. A BYD-vezető által jelzett cég eléréséhez meg kellene előznie például a Toyota Motort, amely 2025-ben több mint kétszer annyi járművet adott el, mint a BYD.

A Toyota tengerentúli piaci részesedése csökken ugyanakkor olyan régiókban, mint Délkelet-Ázsia és a Közel-Kelet, ahol a kínai autógyártók jelentős növekedést könyvelhettek el idén eddig.

A BYD exportja január-május között 65 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a legnagyobb piacok

Brazília,

Nagy-Britannia és

Ausztrália voltak.

Ez a növekedés azonban nem tudta ellensúlyozni a gyengébb, 20 százalékkal kisebb belföldi eladásokat.