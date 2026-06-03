A férfiak kriptovaluták iránti nyitottsága és a nők nagyobb visszafogottsága Magyarországon is megerősítést nyert

Magyarországon ugyanakkor az is megerősítést nyert, hogy a nők a férfiaknál jóval konzervatívabban viszonyulnak a bitcoinhoz és más kriptovalutákhoz. A crypto4me kriptoszolgáltató számára készült felmérést az Ipsos ügynökség végezte, összesen közel 950 válaszadó bevonásával.

Míg Magyarországon a férfiak 28,4 százaléka el tud képzelni egy olyan jövőt, amelyben hagyományos fizetőeszközök, például forint vagy euró helyett kizárólag kriptovalutákkal fizetnének, a nők körében ez az arány mindössze 14,4 százalék. A kriptovalutákat infláció elleni védelemként a magyar férfiak 28,4 százaléka tartja számon, míg a nőknél ez az arány 18,5 százalék.

„A széles nyilvánosság körében végzett felmérés azt mutatja, hogy a kriptovaluták még messze nem nyerték el a bizalmat. Az oktatás ezen a területen még mindig kezdeti szakaszban jár, és ebben maguknak az ágazatban működő vállalatoknak is szerepet kell vállalniuk, hogy megismertessék az ügyfelekkel a kriptovaluták kezeléséből fakadó lehetőségeket és kockázatokat” – kommentálta az eredményeket Miloš Mázor, a Madison Six j. s. a. vezérigazgatója.

A kriptovalutákkal szembeni, Csehországhoz és Szlovákiához képest összességében nagyobb magyarországi nyitottságnak köszönhetően azonban a magyar nők érdekes első helyet foglalnak el. Ez leginkább éppen abban a kérdésben látható, hogy a kriptovaluták mennyire tekinthetők infláció elleni védelemnek. A magyar nők ebben a mutatóban ugyanis nemcsak a cseh és szlovák nőket előzik meg jelentősen, hanem a cseh férfiakat (11,3 %) és a szlovák férfiakat (15,6 %) is.

További információ a felmérésről itt található.

A crypto4me-ről:

A crypto4me lehetővé teszi az összes alapvető kriptovaluta megvásárlását, élükön a bitcoinnal, az etherrel és a SOL-lal. Az európai MiCA-rendelet szigorú feltételeivel összhangban a társaság kiemelt figyelmet fordít a kereskedés és a kriptovaluták tárcákban történő tárolásának legmagasabb biztonsági standardjaira, valamint olyan további intézkedésekre, mint az ügyfelek többfaktoros hitelesítése, a titkosítás és a rendszeres penetrációs tesztek.

A crypto4me szolgáltatást a Madison Six j. s. a. üzemelteti. A társaság 2025. 12. 18. óta rendelkezik kriptovaluta-szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedéllyel, amelyet a Szlovák Nemzeti Bank adott ki számára 100-001-025-213 számon, a MiCA-rendelettel* összhangban. A társaság az említett engedély alapján egyúttal jogosult kriptovaluta-szolgáltatásokat határokon átnyúlóan nyújtani az egész EU/EGT területén.

További információ az ügyfelek számára: crypto4me.eu

További információ a társaságról: Madison Six

Kapcsolat: [email protected]

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1114 rendelete (2023. május 31.) a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról.

Jogi kockázati figyelmeztetés: A kriptoeszközök vásárlása és az azokkal való kereskedés a tőkevesztés magas kockázatával jár. A kriptoeszközök erősen volatilisek, és nem vonatkozik rájuk semmilyen hozamgarancia. A jelen dokumentumban bemutatott információk, valamint a kriptoeszközök infláció elleni védelemként vagy értékőrző eszközként való értelmezése kizárólag a felmérésben részt vevő válaszadók szubjektív véleményét, személyes hozzáállását és egyéni várakozásait tükrözik. Ezek az adatok nem tükrözik a kriptoeszközök tényleges, garantált vagy gazdasági tulajdonságait. A piac múltbeli teljesítménye, illetve a nyilvánosság szubjektív megítélése nem tekinthető megbízható mutatónak vagy garanciának a kriptoeszközök jövőbeli pénzügyi eredményeire vagy értékstabilitására nézve.





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