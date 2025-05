A fiatalok otthonról akarnak dolgozni, itt a piac válasza

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A legtöbb távmunka lehetőséget az informatikai szektor kínálja: az IT fejlesztés területén meghirdetett pozíciók közel felében, míg az IT üzemeltetés és telekommunikáció esetében több mint egyharmadában szerepelt a home office lehetősége. Az üzleti szolgáltatóközpontok hirdetéseinek harmadában, a pénzügy és könyvelés területén pedig 29 százalékban biztosították ezt az opciót.

A vizsgált időszakban az álláshirdetések 12,3 százaléka tartalmazott home office lehetőséget, ezzel ez maradt a leggyakoribb atipikus foglalkoztatási forma. Második helyen a részmunkaidős állások állnak, amelyek az összes hirdetés 5,6 százalékát teszik ki. A munkarendet tekintve a hirdetések 80 százaléka továbbra is hagyományos, heti öt napos, napi nyolcórás jelenlétet igényel.

