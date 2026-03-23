A Flextronics nagyot bővít Zalaegerszegen

A Flextronics mintegy 35,5 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést Zalaegerszegen, 210 új munkahelyet hozva létre, ami a negyedik amerikai beruházást jelenti Magyarországon egy héten belül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen az új raktárépület alapkővének letételekor MTI tudósítása szerint.

„A harmadik legtöbb beruházás Magyarországra az Egyesült Államokból érkezik. És a lendület nem áll meg. Egy hét alatt Pétfürdő, Komárom és Oroszlány után Zalaegerszeg a negyedik olyan magyarországi település, város, ahol egy amerikai vállalat beruházását jelentjük be egy hét alatt” – tette hozzá.

Szijjártó Péter több beruházás indításán is személyesen vett részt mostanában

Beszédében kiemelte, hogy a legnagyobb autógyártóknak is alkatrészeket előállító cég beruházásának önmagán túlmutató jelentősége van, ugyanis segíti a hazai kis- és közepes vállalkozások fejlődését, a Budapesti Műszaki Egyetemmel fenntartott duális képzési együttműködés pedig hozzájárul a magyar felsőoktatás versenyképességének erősítéséhez.

Azt is aláhúzta, hogy ez a projekt is tanúsítja, hogy a magyar-amerikai együttműködésben új aranykor köszöntött be, amelyek a két ország vezetőinek lojalitáson alapuló barátságára épül.