A fogyasztók inkább saját kezükbe vennék

A kutatás azt is feltárta, hogy a legtöbben jelenleg még csak informálisan, baráti vagy családi körben osztják meg a tapasztalataikat (31,1 százalék). A MediaMarkt új TesztGuru programja egy strukturált, széles körben elérhető platformot biztosít arra, hogy ez az értékes, szóbeszéden alapuló tudás mindenki számára elérhetővé váljon.

A kutatás arra is kitért, hogy ha tehetnék, milyen termékeket tesztelnének legszívesebben a magyarok. A lista élén toronymagasan a kommunikációs eszközök végeztek, de a háztartási gépek is rendkívül népszerűnek bizonyultak.

A felmérés rávilágít, hogy a vásárlók számára a hitelesség kulcsa a részletesség és az objektivitás. Míg a termék gyengébb tulajdonságait is feltáró véleményeket a válaszadók 70 százaléka tartja a leghasznosabbnak, addig a második helyen a „részletes, érvekkel alátámasztott” értékelések állnak 57,9 százalékkal. Ezzel éles ellentétben a „rövid, csillagos értékelések” mindössze 16,4 százalékuk számára jelentenek valódi segítséget a döntésben. Ez a tudatos hozzáállás különösen a diplomával rendelkezők (76,7 százalék) és a fővárosban élők (71,8 százalék) körében erős, akik átlagon felül igénylik a kritikus hangvételű, őszinte beszámolókat.

Óriási különbségek figyelhetők meg korosztályok szerint, a legfiatalabbak (16-29) fele alapvetően YouTube-erek, vloggerek véleményére is nagyon kíváncsi, de ez egyáltalán nem jellemző a szüleik korosztályára, akinek csak ötöde hisz az ilyen típusú forrásokban.

Az egészséges szkepticizmus lelkes alkotói kedvvel párosul: amellett, hogy a vásárlók szívesen olvassák ezeket a véleményeket, többségük aktívan részt is vennének a létrehozásukban. A kutatás szerint a magyarok több mint háromnegyede (75,7 százalék) nyitott arra, hogy egy műszaki cikket még a hivatalos megjelenése előtt teszteljen. A tesztelési lehetőség kifejezetten „nagyon érdekelné” a megkérdezettek 42,6 százalékát, ami egy rendkívül masszív és elkötelezett bázist jelent.

Nem hisznek a magyarok a hibátlan termékekben, és a vásárlás előtti tájékozódás során kifejezetten a részletes, akár a negatívumokat is feltáró véleményeket keresik. Tízből hét vásárló (70 százalék) szerint azok a leghasznosabb értékelések, amelyek a termék kevésbé jó tulajdonságait is bemutatják – derül ki a MediaMarkt megbízásából készült friss, országos reprezentatív kutatásból.

A MediaMarkt friss kutatása szerint a vásárlók többsége maga is tesztelne termékeket, mert már nincs meg az abszolút bizalom az öt csillagos értékelések iránt.

