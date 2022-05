A Forbes 2022-es válogatásába Sohajda Júlia egyedüli magyarként került be

A tekintélyes magazin 2011-ben publikálta először a 30 under 30, azaz a legsikeresebb harminc 30 év alatti fiatalok toplistáját Amerikában, majd idővel kontinentális listákat hozott létre Ázsiában, 2016 óta pedig immár Európában is.

A magazin szerkesztői tizenhárom kategóriában keresték azokat a fiatalokat, akikre érdemes odafigyelni Európában. A listán szerepel többek között a sikeres TikToker, Khabane (Khaby) Lame, az Eurovíziós Dalverseny legutóbbi győztesei, az olasz Maneskin rockzenekar, az ukrán The Kyiv Independent újságírója, Anastasiia Lapatina, és Charles Leclerc, a Ferrari Forma–1-es pilótája, a pénzügyi lista helyezettjei között pedig Sohajda Júlia, aki csapatával együtt folyamatosan szélesíti a Vespucci Partners portfólióját, hogy minél több ígéretes magyar vállalkozás valósíthassa meg álmait a biotechnológia, a MedTech, a robotika, a mesterséges intelligencia, az IoT vagy akár a gépi tanulási innovációk területén – olvasható a Vespucci Partners honlapján.

A Vespucci Partners egyik legsikeresebb startupja, a TranscendH2O

A budapesti kockázati tőkealap-kezelő társalapítójának és ügyvezető partnerének Forbes által összeállított profiljából megtudhatjuk, hogy 2019-ben Macher Péterrel együtt alapította meg a Vespucci Partnerst, amely magvető fázisban lévő technológiai startupokba fektet be, és amelynek célja, hogy egyfajta hidat alkosson a kelet-közép-európai régió innovatív vállalatai és a nemzetközi startup piacok között, mindezt úgy, hogy magyar-amerikai hibrid vállalatként az Egyesült Államokra összpontosítanak. Röviden bemutatják az egyik legsikeresebb Vespucci Partners által támogatott vállalkozást, a TranscendH2O-t is, amely startup több száz mérnöki munkaórát vált ki automatizálással, miután az innovatív megoldásukkal, egy szoftverrel 15-20 perces adatbevitel után hat-nyolc óra alatt öt dizájntervet állít elő az árajánlathoz vagy pályázathoz szükséges dokumentációval együtt. Ezzel akár 1500 mérnöki órát szabadít fel. A következő befektetésre már több mint száz potenciális befektető mutatott érdeklődést és a cég végül további 14,5 millió dollár tőkét vont be külföldi kockázati tőkealapoktól.

Valódi lehetőséget biztosítanak arra, hogy startupjaik a nemzetközi piacokon is sikeresek legyenek

„A Transcend az egyik legnagyobb sikertörténetünk, nagyszerűen reprezentálja a hibrid modellünket, amelyben a kezdetek óta hiszünk Vespuccinál. Ez annyit tesz, hogy startupjaink Magyarországon fejlesztenek, de a megoldást már az Egyesült Államokban értékesítjük” – mondta a Vespucci Partners társalapítója egy frissen megjelent interjújában, amelyet a Budapest Business Journal készített vele, szintén annak apropóján, hogy a fiatal szakember nagy dolgokat visz véghez. Itt kell megemlíteni, hogy a Venture Capital folyóirat a Rising Stars 40-es listáján is megtaláljuk a Vepucci Partners alapítótársát.

„Arra vagyok a legbüszkébb, hogy társaimmal együtt egy olyan befektetési céget alapítottunk, amely nemcsak anyagi támogatást, de okostőkét is biztosít a velünk dolgozó startupok alapítóinak, emellett pedig valódi lehetőséget arra, hogy sikeresek legyenek a nemzetközi piacokon” – mondja Sohajda Júlia, a Vespucci Partners társalapítója.