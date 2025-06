A Futureal energetikai üzletága kilép a nemzetközi piacokra

Futureal Energy Partners márkanév alatt mutatkozik be a vállalat nemzetközileg is, a frissen kinevezett Szentirmai Dániel vezérigazgató vezetésével. A magyarországi tevékenység stratégiai irányításáért továbbra is Balástyai Márk, a hazai operáció vezérigazgatója felel – közölte a vállalat. A Futureal Energy Partners célja, hogy megújulóenergia-beruházásaival segítse a zöld átmenetért dolgozó fejlesztőket és hozzájáruljon Európa karbonsemlegességéhez.

A nemzetközi operáció társalapítói Futó Gábor, a Futureal-csoport alapítója és részvényese, valamint Szentirmai Dániel, aki júniustól vezérigazgatóként és partnerként csatlakozott. Kiemelt feladata lesz a Futureal Energy Partners külföldi terjeszkedésének koordinálása és a partnerségek kezelése.

Az újonnan kinevezett szakember az elmúlt öt évben a Renewable Power Capital társalapítójaként és egyik vezetőjeként tevékenykedett, ahol hat országot átívelő megújulóenergia-portfólió felépítésében vett részt. Korábban a GE Energy Financial Services igazgatójaként irányította több milliárd euró értékű nemzetközi energiaprojekt akvizícióját és értékesítését. Karrierje során többek között az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Arab Emírségekben is dolgozott különféle energetikai beruházásokon.

Szentirmai Dániel új vezetőként új célokat tűz ki

Fotó: Futureal

„A Futureal Energy Partners kifejezetten az energiaátmenetre fókuszáló befektetőként stratégiai együttműködésekre törekszik megújulóenergia-fejlesztőkkel Európa-szerte – legyen szó onshore szélerőművekről, napelemes projektekről vagy energiatárolási megoldásokról. A Futureal-csoport fejlesztői és befektetői tapasztalataira építve olyan projekteket és fejlesztőket támogatunk, amelyek a gyakorlatban is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kontinens nettó zéró kibocsátóvá válhasson” – hangsúlyozta Szentirmai Dániel, a Futureal Energy Partners társalapítója és vezérigazgatója.

„Az elmúlt években Balástyai Márk vezetésével a Futureal energetikai üzletágának jelenléte látványosan megerősödött. Szentirmai Dániel irányításával pedig a Futureal Energy Partners kilép a nemzetközi energetikai piacra is, ami még diverzifikáltabb, ezáltal stabilabb befektetési portfóliót tesz lehetővé a Futureal-csoport számára. Az energiaátmenetet támogató fejlesztések nemcsak nyereségesek, de társadalmi szempontból is kulcsfontosságúak, amiben célunk Magyarországon és külföldön is meghatározó szerepet vállalni” – mondta Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapítója és részvényese.